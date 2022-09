Tilsa Lozano promociona pastillas para bajar de peso que no cuentan con registro sanitario | Willax

Tilsa Lozano está, una vez más, en el ojo de la tormenta y es que la exconejita de Playboy ha comenzado a promocionar en sus redes sociales su nueva marca ‘TilsaFit’, que vende pastillas para bajar de peso de forma casi inmediata, sin embargo, este medicamento no tendría valor.

Fue el programa ‘Amor y Fuego’ que expuso la publicidad de la modelo en su cuenta de Instagram, dónde califica a esta pastilla como un ‘potente quema grasa’ que en pocas semanas te ayudará a perder más de 5 kilos, sin necesidad de dietas o ejercicios.

El programa hizo un pedido anónimo del producto promocionado por la exconductora de televisión, el mismo que presenta una serie de pastillas para la mañana y la noche que se deben tomar a diario. Además, asegura que no tienen efecto secundario y son un medicamento seguro.

Con el producto en mano, la especialista Lourdes Terno, jefa del equipo contra el comercio ilegal de la Dirección General de Medicamentos, dio su veredicto. Desde un principio, señaló que las pastillas no tienen registro sanitario por lo que ya estaría incurriendo en un delito.

Tilsa Lozano publicita pastillas sin registro sanitario. (Instagram)

“Observando este producto, a simple vista puedo señalarte que no tiene registro sanitario. Y sobre todo tiene que señalar quién es el establecimiento que va a importar o que va a comercializar este producto. Todo medicamento siempre tiene que ser comercializado en un establecimiento farmacéutico. Todo tipo de medicamento, sin excepción”, señaló al inicio.

Por otro lado, aclaró que la venda de medicamentos no puede estar a cargo de una persona natural. Incluso, recomendó que no se deben comprar a través de las redes sociales, porque así no se puede conocer el origen del producto ni más detalles antes de consumirlos.

“Ningún medicamento puede ser comercializado por persona natural, sea quien sea. Nunca compren ningún medicamento a través de las rede sociales, porque no se garantiza a través de esa plataforma que el producto sea de calidad”, sentenció la especialista.

Además, comentó cuáles son las sanciones que podría tener Tilsa Lozano respecto a la venta de estos productos. Y es que, al encontrarse sin registro sanitario, podría atentar contra la salud de quienes la consumen.

“Puede ser tanto una sanción monetaria, también puede ser una sanción penal porque aquí hay un delito, se está comercializando un producto sin registro, ese es un delito grave”, expresó Terno.

