Sergio George se molestó con Gabriela Herrera por asegurar que ya firmaron contrato

Sergio George rompió su silencio y se refirió a las palabras de Gabriela Herrera y es que la bailarina de ‘El Gran Show’ aseguró que iba a comenzar a trabajar de la mano del productor musical. Incluso, señaló que fue él quien la buscó para firmar por su talento.

Frente a ello, el productor de Yahaira Plasencia decidió aclarar la verdadera relación que tiene con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’. Desde un inicio, señaló que no tiene firmado contrato con nadie y que le molesta que se hablen cosas que no son.

“No he firmado a nadie. Es un proceso que me gustaría tomarlo con más calma, creo que muchas personas se echan a correr sin permiso, sin conversar conmigo y empiezan a anunciar cosas que no se han dado”, señaló evidentemente incómodo al inicio.

Sergio George desmiente declaraciones de Gabriela Herrera

Tras ello, dejó entrever que esta molestia podría interferir en sus próximas decisiones, porque debe saber ‘como hacer las cosas’. “Ojalá que se dé, porque no hay garantía aquí y más cuando trabajan así. No es la forma de hacer las cosas, porque es un proceso lento, no se puede vender algo que no hay”, agregó.

Por otro lado, defendió a Yahaira Plasencia. Comentó que además de tener una relación de trabajo, ambos son amigos y siguen produciendo. Además, adelantó que tiene una producción pendiente e incluso puede trabajar con más de un artista al mismo tiempo.

“Yahaira es mi artista, creo mucho en ella y encima es una amiga. Estamos trabajando en un disco nuevo que me gustaría que salga a fin de este año, un disco completo. Mientras la gente habla, yo trabajo. Yahaira también entiende la situación acá en Perú, pero no me olvido. Yo puedo trabajar con cuatro o cinco cosas a la vez no me molesta para nada”, sentenció.

Finalmente, también habló de la rivalidad mediática entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera. En ese sentido, se mostró sorprendido por lo que viene saliendo de ambas, pero dejó en claro que la popular ‘Reina del Totó’ no fue quien inició con este tipo de escándalos.

“No sé quien creó eso, pero no fue Yahaira para nada, a Yahaira no le importa eso, nunca opinó ella de nada, no sé quien creó eso. Gente creando cosas, creando morbo para tratar de vender, aquí se vende música, se venden canciones, no se vende eso”, finalizó.

