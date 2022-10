Técnico de San Jose Earthquakes se deshizo de elogios en Miguel Trauco, pero reconoció que no estaba al 100%

Alex Covelo, técnico de San Jose Earthquakes, halagó a Miguel Trauco.

Miguel Trauco era uno de los jugadores peruanos que, sobre la hora del último mercado de pases, consiguió equipo. Y es que terminaba contrato con el Saint-Etienne de Francia luego de consumarse el descenso a la Ligue 2, por lo que tenía que velar por un mejor futuro para su carrera. Su destino fue el San Jose Earthquakes de la MLS, equipo en el que ha ido de menos a más, lo cual fue reconocido por el técnico Alex Covelo en una reciente entrevista.

“Miguel tiene mucha calidad. Lo que va a necesitar es entrar en rodaje otra vez poco a poco porque venía mucho tiempo sin jugar cuando acabó la temporada en Francia. Tenemos un muy buen amigo en común y le deseo lo mejor. Es un fenómeno”, sostuvo en declaraciones para el medio Area Sports Network.

El entrenador español elogió al lateral peruano y su forma física. (Video: Area Sports Network)

Y es que el futbolista nacional había atravesado una temporada irregular con el elenco francés. El entrenador Claude Paul no lo consideraba en el once titular, hasta que una seguidilla de malos resultados terminó por incluirlo entre los inicialistas. Sin embargo, el rendimiento del equipo no mejoraba, por lo que la dirigencia optó por cesar al DT, hasta que Pascual Dupraz lo relevó en el cargo. Con ello, el nacido en Tarapoto gozó de mayores oportunidades, aunque al mismo tiempo contrajo el COVID-19, por lo que estuvo un tiempo fuera de las canchas.

Para la última parte del campeonato, Miguel Trauco retornó al once titular del Saint-Etienne, pero no pudo evitar el descenso catastrófico, el cual se dio luego de sucumbir en la revalidación ante el Auxerre. Fue un 5-4 en contra en penales (tras quedar igualado 1-1 en la serie), en un hecho que terminó en disturbios generados por parte de los hinchas de ‘Les Verts’, con huida de jugadores al vestuario incluida y lanzamiento de bengalas.

Luego del catastrófico final de temporada 2021/2022 en la que disputó 21 partidos con un gol a su favor, el lateral izquierdo buscó tomar otro rumbo y, tras la salida de Marcos López al Feyenoord de los Países Bajos en la reciente ventana de transferencias, los directivos del San Jose Earthquakes sumaron a su competidor por el puesto en la selección peruana.

Miguel Trauco en San Jose Earthquakes

A pesar de haber estado varios meses sin jugar, Miguel Trauco ha podido desempeñarse en tres encuentros de la MLS (contra Los Angeles Galaxy, Minnesota United y Seattle Sounders), en donde incluso pudo brindar dos asistencias.

Miguel Trauco dio el pase previo al segundo gol de San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders.

San Jose Earthquakes en MLS 2022

El conjunto de los ‘Terremotos’ no tuvo un buen rendimiento a lo largo de la campaña en la actual edición de la MLS. Los terribles números salen a la luz: 34 encuentros jugados, en los que solo pudieron sumar 35 puntos y fueron el equipo con mayor cantidad de goles en contra (69), estadísticas que los ubicaron en el último lugar de la Conferencia Oeste y sin chances de acceder a la siguiente etapa.

Por todo lo ocurrido, Luis González fue designado como nuevo DT del equipo con miras al próximo año, relevando en el cargo a Alex Covelo, quien había asumido de manera interina por la salida de Matías Almeyda en abril.

Plan de Miguel Trauco con miras al 2023

Con el fin de la participación del San Jose Earthquakes en la vigente edición de la MLS, la próxima temporada comenzará en febrero del 2023, por lo que habrá un espacio de casi tres meses sin competir. De esta manera, Miguel Trauco ya apunta a lo que será su objetivo inmediato, tomando en cuenta que no fue convocado a la última lista de Juan Reynoso de la selección peruana y las Eliminatorias Sudamericanas inician en marzo.

“Mi idea es regresar a Perú, quedarme en Lima, entrenar en la Videna porque es difícil, son casi tres meses de vacaciones. Hay que seguir entrenando para estar en forma porque luego es complicado retomar el trabajo”, le contó al mismo medio.

