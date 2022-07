En Boca de Todos: Panelista aconsejó a jóvenes primero estudiar antes de llevar curso online de Tik Tok de María Pía

Javier Rojo critica curso online de tik tok de María Pía. Foto: composición

El panelista invitado del programa de ‘Boca de Todos’, Javier Rojo, sorprendió al revelar que no se matricularía en las clases virtuales de Tik Tok que enseña la influencer María Pía Copello en una conocida plataforma virtual.

Al ser consultado por el conductor Ricardo Rondón si él tomaría el curso que brinda la reina peruana de las redes sociales, el asesor de imagen señaló que es un taller para lo más jóvenes porque es el público al que se dirige la exconductora de ‘Esto es Guerra’.

“Yo ya estoy grande y los chicos primero que vayan a estudiar, después que hagan el curso de Tik Tok” aconsejó a los jóvenes peruanos que piensan llevar el curso online de María Pía.

JAVIER ROJO DESCARTÓ SER PANELISTA DE EN BOCA DE TODOS

Luego de la salida de Gino Pesaressi como presentador de ‘En Boca de Todos’se creyó que posiblemente su reemplazo sería el asesor de imagen, ya que aparecía en repetidas ocasiones en el magazine del mediodía que es transmitida por América Televisión.

Sin embargo, Javier Rojo hablo con Infobae y descartó ser panelista del show, dijo que solo era un invitado y estaba muy feliz de compartir escenario televisivo con Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón, quienes son los conductores principales de la producción de ProTV.

“Aún no estoy de manera permanente, pero esa es la idea, estoy en proceso por ahora me han llamado como invitado. Me siento muy cómodo con ellos (compañeros) y la paso bien” , dijo el asesor de imagen corporativa.

¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO QUE DICTA MARÍA PÍA?

María Pía Copello cuenta con un gran éxito en sus redes sociales que la ha llevado a ser la reina del Instagram y del Tik Tok. Tiene más de cuatro millones de seguidores tanto en su plataforma Instagram como en la de Tik Tok.

Por ese motivo, ahora desea compartir sus conocimientos y está incursionando en el mundo de la docencia y por primera vez será profesora. Ella dictará clases de Tik Tok de manera virtual en alianza con una conocida plataforma de educación.

De acuerdo a la publicación, las personas que quieran escuchar su experiencia como influencer y saber su proceso para generar contenidos, deberá pagar para inscribirse en el curso que ya se encuentra disponible.

Para poder acceder al curso online de Copello solo debes ingresar a la página web oficial de la plataforma de Netzun. Allí encontrarás el título “Curso de Creación de contenido para TikTok”, específicamente en la sección de Marketing.

Este curso tiene un precio de US$ 14,90, que serían S/ 57,70 soles, de acuerdo al tipo de cambio. Asimismo, la duración es de 1 hora y media, donde aprenderás sobre estrategias para elaborar contenido que se hagan viral en las redes sociales y así impulsar tu marca personal o emprendimiento.

Además, este curso ofrece un certificado, el cual deberás aprobar para obtenerlo, por lo que los participantes tendrán que aprobar un examen final y presentar un proyecto sobre todo lo aprendido en la clase.

María Pía Copello dictará un curso sobre TikTok, el cual ofrecerá una certificación firmada por la misma influencer y exconductora de Esto es Guerra.

