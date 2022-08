María Pía Copello y su reacción cuando le recuerdan a Timoteo: “Ya tiene otra compañera”

María Pía Copello reveló que extraña a Timoteo y no descarta un reencuentro con él para recordar viejos tiempos. (Instarandula)

“María Pía y Timoteo” fue uno de los programas infantiles más exitosos a inicios del año dos mil. La animadora y su fiel compañero se ganaron el corazón de miles de niños, jóvenes y adultos y hasta la fecha, no dejan de ser mencionados en algunas ocasiones, a pesar de ya haberse separado hace más de 10 años.

Este domingo 28 de agosto, el portal de “Instarandula” difundió unas imágenes donde se ve a la exconductora de “Esto es Guerra” presentándose en un evento en Arequipa y no pudo esquivar las preguntas del público sobre el carismático dragoncito.

En el vídeo, se aprecia como María Pía Copello no pasa desapercibido los comentarios de los asistentes, quienes le recordaron sus épocas con Timoteo. Sin embargo, ella no dudó en recalcar que su ex dupla ya tiene nueva pareja, en clara referencia a Karina Rivera.

“Timoteo no ha venido. Timoteo tiene otra partner (compañera)”, dijo a través del micrófono en medio de risas.

María Pía Copello reveló que extraña a Timoteo. (Instagram)

Recordemos que, Karina Rivera y Timoteo se reencontraron después de 22 años para comenzar a realizar shows para todo el público. Incluso, decidieron hacer su propio circo presentándose todas las semanas desde mediados del último mes de Julio. Ambos se encuentran trabajando juntos desde hace varios meses.

En otro momento, María Pía Copello consultó: “¿Quieren que nos reencontremos?”. Aunque no se llega a escuchar lo que contesta la gente, ella deja entrever que le respondieron positivamente. Finalmente, confesó que sí extraña a Timoteo. “Yo de verdad lo extraño y nos vamos a reencontrar en algún momento” , sentenció.

Cabe mencionar que, la influencer aseguró en una entrevista con América Espectáculos que no se arrepiente de haber reemplazado a Karina Rivera en su momento. Esto luego de que se malinterpretara sus palabras al decir que se equivocó al tomar la decisión de comenzar su faceta como animadora en televisión.

“Lo que dije es que me arrepiento de tomar esa decisión porque durante mucho tiempo los niños y padres me decían Karina. Es algo que no repetiría. Pero no que no entraría a reemplazar a alguien (Karina), porque yo no sabía los temas internos que había. Era una oportunidad para mí“, sostuvo.

María Pía Copello condujo el programa infantil "María Pía y Timoteo" desde 2000 a 2006. (Captura)

¿Por qué Karina Rivera se fue de “Karina y Timoteo”?

Karina Rivera contó que se ausentó de “Karina y Timoteo” porque había quedado embarazada de su primera hija con Orlando Fundichely y estaba en riesgo de sufrir un aborto. Según su versión, la producción se tomó la noticia de buena forma y hasta le pidieron que escogiera su reemplazo temporal, por lo que consideró a Anna Carina Copello.

Debido a la apretada agenda de Anna Carina, la escogida para ser su reemplazo terminó siendo su hermana María Pía Copello. Con esto decidido, ambas conductoras infantiles grabaron escenas por separado. Mientras que Karina se despidió de los niños, María Pía fue anunciada como la nueva presentadora infantil del programa durante los próximos meses.

Karina Rivera con Timoteo y María Pía Copello con Timoteo (Foto: composición)

