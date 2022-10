Hugo Espino afirma que sus declaraciones a la Fiscalía vienen siendo corroboradas

Hildebrandt y sus trece dio a conocer las revelaciones de Hugo Espino, donde se remarca al alcalde de Anguía como pieza clave en el caso. (La República)

Las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo y su entorno familiar y político más cercano se han sostenido gracias a las declaraciones de colaboradores eficaces. En un inicio se contó con la versión de la empresaria Karelim López y posteriormente se sumó la del empresario y amigo de Yenifer Paredes, Hugo Espino. Este ha declarado ante las autoridades que sus dichos vienen siendo corroborados por las autoridades.

En la sesión de pedido de impedimento de salida del país contra la primera Lilia Paredes, el empresario hizo uso de la palabra para señalar que existen quienes indican que existen dos versiones de sus declaraciones. “No existe un Espino vs Espino”, dijo ante el juez a cargo del requerimiento. contra la esposa de Pedro Castillo. “Quisiera ratificar las declaraciones que he venido realizando, de fecha 14 de agosto y todas las ampliaciones”, agregó.

Espino, quien para acceder a la colaboración eficaz ha tenido que admitir la comisión de delitos, ha señalado que ha hablado con toda la verdad. “Me hago una autoevaluación, interiorizo los delitos que he cometido y priorizo lo más importante, en este caso mi familia, el bienestar de mi familia y por ello decido decir la verdad, no como he escuchado en las audiencias que comentan que yo estoy haciendo una transformación”, agregó.

El empresario que habría trabajado de la mano de la cuñada de Pedro Castillo remarcó que todo lo que ha declarado a la fiscalía “de alguna manera está siendo corroborado” y dijo que seguirá brindado “información de calidad” para que se pueda llegar a la verdad. Cabe recordar que este también habría coordinado con la primera dama a tan solo días de la toma de mando del presidente de la República.

“No existe ninguna transformación, todo lo que he comentado y lo que he dicho de alguna manera está siendo corroborado y brindando información de calidad para que se pueda llegar a la verdad que es lo más importante”, sentenció. Cabe indicar que el Ministerio Público también solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Hugo Espino, quien se acogió a la confesión sincera y es pieza clave en las investigaciones.

El 9 de agosto de este año, Hugo Espino fue uno de los detenidos de manera preliminar a pedido de la Fiscalía. Durante los diez días que se mantuvo bajo el resguardo de las autoridades, el empresario optó por brindar información sobre los supuestos delitos cometidos en el gobierno de Pedro Castillo. Aquellas primeras declaraciones fueron filtradas a los medios de comunicación.

Sus dichos perjudican también al sobrino de la primera dama Lilia Paredes, Rudbel Oblitas Paredes, quien según la declaración del empresario “tenía llegada” en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Mintra). Esta información le habría sido dada por la misma Yenifer Paredes.

“Antes de viajar a Chachapoyas, Yennifer Paredes me llamó por teléfono para reunirnos en la casa ubicada en la avenida Las Tortugas 375, tercer piso (..) Ahí conversé con Yennifer Paredes, quien me comentó que su hermano David Paredes estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que sí hay obras, se pueden trabajar los expedientes”, mencionó Espino Lucana.

Si bien se ha informado que Hugo Espino llegó a Palacio de Gobierno tan solo 11 días después de haberse iniciado el gobierno de Pedro Castillo, este ha confirmado ante las autoridades que el vínculo con el mandatario existiría desde los días de la campaña electoral. Latina difundió la declaración del empresario detenido quien señaló que hizo una contribución durante el desarrollo de la segunda vuelta, pero este no había sido declarado como correspondía.

