Lilia Paredes ratifica su decisión de no entregar su pasaporte a la Fiscalía para evitar posible fuga del país

Abogado de Lilia Paredes se pronunció sobre pedido de la Fiscalía.

La primera dama Lilia Paredes no entregará de ninguna manera su pasaporte a las autoridades. Así lo ha ratificado su abogado Benji Espinoza durante la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses al ser sindicada como miembro de una organización criminal, liderada por el presidente Pedro Castillo, que direccionaba las licitaciones de obras públicas en Cajamarca y otras regiones del país.

“No, eso no se va a hacer, la primera dama no va a entregar el pasaporte. Si el pedido cumplía con los requisitos, nos habríamos allanado, pero cuando el pedido es ilegal y arbitrario, entonces lo vamos a cuestionar, y para eso es esta audiencia”, aseveró el letrado. En esa línea, enfatizó que su patrocinada ha tenido una actitud “intachable” mientras está siendo investigada.

“Hoy vamos a demostrar que la primera dama, como testigo, ha cumplido en asistir a declarar, como investigada ella ha pedido que se tomen su declaración. Eso es una conducta procesal intachable. No ha habido ningún acto malicioso, no ha habido comportamientos dilatorios”, añadió Benji Espinoza en plena argumentación ante el juez Raúl Justiniano.

Adelantó posición

Hay que recordar que la postura de la defensa legal de Lilia Paredes solo confirmó lo que declaró hace unas semanas. “Por más buena voluntad (de Lilia Paredes y Pedro Castillo), les he dicho que no, no se entrega el pasaporte”, declaró Benji Espinoza el pasado 19 de septiembre a RPP Noticias.

El presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes.

“Puedo afirmar categóricamente que no se va a entregar el pasaporte. El presidente dijo que se entregaría el pasaporte de su esposa: yo le he explicado a mis clientes que una cosa es colaborar y otra someterse”, detalló el jurista ante miles de oyentes.

En otro momento de la entrevista, el defensor de Lilia Paredes, precisó que el pedido de la Fiscalía contra la primera dama le parece sin fundamento, pues según manifestó, no tienen pruebas contundentes para señalarla como la coordinadora de una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno.

“La Fiscalía está recurriendo al delito de organización criminal donde todo entra, donde todo cabe. Vamos a demostrar que Lilia Paredes es inocente y estos cargos son burdos y sin ningún fundamento”, explicó el mediador.

Pierde credibilidad

Semanas atrás, el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo indicó a RPP Noticias que la primera dama Lilia Paredes no tiene credibilidad porque aceptó ir a Estados Unidos, donde acompañó al presidente Castillo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pese a que existía un pedido de la Fiscalía para que no salga del país.

“Si hay una promesa de entregar el pasaporte; es decir, que no se tiene la intención de viajar al extranjero, [la primera dama] ha debido ser coherente a eso y no contradecirlo. Si no hubiera habido esa promesa y solo se hubiera esperado la diligencia, entonces se justificaría el viaje”, indicó Angulo.

Por esta actitud de la primera dama, el también ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) consideró el Poder Judicial podría imponer la restricción de salida del país. Según la tesis fiscal, Lilia Paredes habría desempeñado el rol de la coordinadora de la organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y dedicada a la entrega irregular de obras públicas.

