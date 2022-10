Fiorella Retiz es captada con sujeto en gestos muy cariñosos por las cámaras de ‘Amor y Fuego’

Fiorella Retiz es captada con otro sujeto por las cámaras de 'Amor y Fuego'. Willax TV.

La exreportera de ‘La Banda del Chino’ dejó atrás el episodio que vivió cuando fue captada besando al conductor Aldo Miyashiro, y ahora se luce con un sujeto en gestos muy cariñosos, según las imágenes que adelantó el programa ‘Amor y Fuego’.

Este sería la segunda persona con quien Fiorella Retiz se da una nueva oportunidad para rehacer su vida. Ya que antes fue vista en público con el marino Diego Celiz, con quien estaba saliendo hace algunos meses, según Willax TV.

De acuerdo al video del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Fiorella es abrazada por un nuevo hombre, quien no solo la sostiene por la cintura, sino también le da besos en el cuello a la periodista.

Un reportero del espacio de espectáculos fue a buscar a Retiz a su casa y le consultó si su anterior saliente fue una especie de “paño de lágrimas” para dejar atrás el recuerdo del aún esposo de Érika Villalobos.

“¿Diego Celiz cumplió su ciclo de paño de lágrimas para hacerte olvidar a Aldo Miyashiro?, le consultó el hombre de prensa. Y según se pudo ver, Fiorella responde moviendo la cabeza con un rotundo no.

Asimismo, comentó que cuando ella está saliendo con una persona, de repente las cosas pueden salir bien como no. “Cualquier persona que sale con alguien a veces funciona y a veces no”, indicó la comunicadora.

Fiorella Retiz es captada con nuevo sujeto en gestos muy cariñosos por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. (Instagram)

Fiorella los prefiere mayores

Fiorella Retiz dio una entrevista al canal de Youtube ‘Holly TV’ y fue consultada por los gustos de las mujeres por hombres mayores o menores. Retiz respondió, de manera general, que eso dependía de cada persona, pero que los 30 años era la edad perfecta para probar ambos grupos.

“Los 30 es la edad perfecta porque puedes estar con mayores o con menores, te desean los dos. Normalmente cuando uno es joven, se busca pareja para que le dé una cierta estabilidad emocional o económica. Pero cuando empiezas a crecer y estás suelta, ya no importa la edad, sino cómo te complementas”, señaló la influencer.

Por su lado, Fiorella aseguró que la gran mayoría de sus parejas han sido mucho mayores que ella, algo que ella prefiere porque “te dan estabilidad emocional, te hacen sentir más segura, te hacen crecer y te sientes más mujer”.

“Yo toda mi vida he estado con personas mayores, y no mayores por 5 años sino por 20. Yo cuando tenía 22 años, mi pareja tenía 42. La siguiente persona también fue 10 o 15 años mayor. Los he buscado mayores porque me entienden, no he entrado mucho en la chibolada (...) También he salido con chibolos, pero no me gustaría volver a eso porque necesito un hombre”, agregó.

Pero sus comentarios ha dejado mucho que pensar porque recordemos que Retiz está cerca de cumplir los 30 años, mientras que Aldo Miyashiro, con quien fue ampayada por las cámaras de Magaly Medina, tiene 46 años de edad. La diferencia de 16 años no fue impedimento para que iniciaran una supuesta relación clandestina.

Fiorella Retiz habló sobre sus gustos por los hombres mayores.

SEGUIR LEYENDO