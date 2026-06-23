América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición: “Es el ‘9′ que quieren"

América de Cali envió segunda oferta a Universitario por Alex Valera con inesperada condición.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sacudió el mercado peruano, posicionando al club como protagonista del periodo de transferencias. No obstante, mientras la afición celebraba el fichaje, el equipo podría ver alterada su ofensiva ante la inminente posibilidad de perder a Alex Valera, cuyo nombre volvió a aparecer en la órbita del América de Cali.

El interés del club colombiano por el ‘Cholo’ no es nuevo, pero en las últimas horas, la información aportada por Mauricio Loret de Mola y Julio Capera da cuenta de un nuevo episodio en la negociación. Según ambos periodistas, los ‘diablos rojos’ enviaron una segunda oferta a la ‘U’, esta vez con una condición inesperada.

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En el nuevo escenario, Loret de Mola sostuvo en su cuenta de Twitter que la institución ‘cafetera’ decidió “volverá a la carga por Alex Valera. Mejorarán la primera oferta, porque es el 9 que quieren para el equipo. Dependerá de la U y del jugador”.

Por su parte, Capera aportó un dato clave sobre la segunda propuesta: “Entienden que debe haber una compensación, pero correspondiente al vínculo corto que queda”. Es decir, América de Cali estaría dispuesto a pagar una suma acorde al tiempo de contrato restante de Alex Valera con Universitario (diciembre del 2026), lo que representa un cambio respecto a las condiciones originales del préstamo. Esta cláusula, que busca compensar la corta vigencia contractual, resulta una novedad en medio de la negociación.

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Las informaciones sobre la segunda oferta de América de Cali a Universitario por Alex Valera.

Bajo esa premisa, la dirigencia ‘crema’ deberá tomar una decisión clave: mantener a Valera como pilar del proyecto deportivo o aceptar la propuesta mejorada del club colombiano.

La primera oferta de América de Cali a Universitario por Alex Valera

El primer acercamiento formal del América de Cali por Alex Valera fue revelado por el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol. Según Peralta, la propuesta inicial consistió en un préstamo de seis meses, sin pago alguno por la cesión y con la exigencia de que Universitario asuma parte del salario del jugador. “Ni siquiera se habló de lo que podría ser el sueldo que podría pagarle América de Cali, que yo creo que América de Cali no podría pagarle ni la mitad de lo que gana en Universitario”, explicó el comunicador.

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Dicha oferta fue percibida en Ate como insuficiente, ya que no solo no representaba un ingreso económico, sino que además implicaba un gasto adicional para el club peruano. Ante esa postura, la negociación no prosperó, dejando en claro que la entidad ‘merengue’ no estaba dispuesto a desprenderse de uno de sus goleadores en condiciones poco favorables.

El periodista Gustavo Peralta habló de la chance de que el delantero peruano llegue al cuadro colombiano. (Video: Modo Fútbol)

El futuro de Alex Valera en Universitario

A pesar de los rumores y propuestas, Alex Valera ha manifestado en distintas oportunidades su deseo de permanecer en Universitario y dejar huella en la historia del club. “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a Lolo Fernández”, expresó el delantero el año pasado en el espacio digital, En La Barra.

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Sin embargo, las oportunidades para emigrar no han sido ajenas a su trayectoria. En octubre del 2025, su agente reconoció que recibió una llamada de Santos de Brasil, aunque la operación finalmente no se concretó. El hecho evidenció que el atacante ya estuvo cerca de dejar el fútbol peruano para probar suerte en el competitivo Brasileirao.

La posibilidad de que Valera abandone Universitario se ha convertido en un tema recurrente cada vez que el mercado de pases se activa. Aunque su vínculo contractual se acerca a su fin, la decisión de salir depende de una conjunción de factores: el deseo personal, el ofrecimiento económico y la visión del club sobre el futuro de su plantel.

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