Verónica Linares orgullosa de su salto a las redes sociales: “Hay generaciones que me llaman youtuber”

Verónica Linares inició su carrera periodística como reportera de '24 horas' y 'Buenos días, Perú'. Actualmente, es presentadora de 'América Noticias: Primera Edición'. (Instagram)

Haciendo uso de su fuerza de voluntad, Verónica Linares se despierta todos los días a las 3:30 horas para un nuevo día de trabajo en ‘América Noticias: Primera Edición’, noticiero que conduce junto a Federico Salazar desde hace 18 años. Según confiesa, no es fácil levantarse en la madrugada, cuando casi todo el Perú descansa en la comodidad de su cama.

“Es muy raro levantarse de noche todos los días del año, en verano, primavera, otoño e invierno. Es costumbre, aunque siempre me cuesta. Pero es mi trabajo, y uno nunca debe quejarse del trabajo. Me he dado cuenta que una de mis virtudes, algo que recién a esta edad estoy valorando, es que tengo mucha energía. Siempre así desde chiquita”, cuenta a Infobae.

Pese a las pocas horas de sueño, Verónica Linares ha sabido ordenar sus tiempos para cumplir con su trabajo en América TV, pasar tiempo con su familia y dedicarse a ‘La Linares’, canal de Youtube en donde entrevista a diversas personalidades del medio y que ha ganado gran notoriedad este año.

Tu canal de Youtube fue abierto en el 2010, pero este año has vuelto a subir videos…

Mi canal de Youtube tiene como 12 años. De hecho, lo abrí para subir videos que yo quería publicar en mi blog, que ya quedó desfasado. También porque era la única forma de subir videos como parte de los textos que yo escribía, que eran parte de los informes que hacía. Como nació mi hijo Fabio y empecé a trabajar en Canal N, lo dejé colgado.

¿Y qué te motivó a regresar para dedicarte de lleno al tema de las entrevistas?

Hace como un año que ya no estoy en Canal N, sino solo en América TV. Por eso decidí retomarlo, por un tema de tiempos. Además, yo soy comunicadora por esencia, principalmente periodista.

Has entrevistado a Jimmy Chinchay, Federico Salazar, Ethel Pozo, Magdyel Ugaz… ¿Cómo eliges a tus personajes?

Como periodista he entrevistado a muchas personas, en todos los ámbitos y rubros. Ahora estoy entrevistando personajes que son más fáciles de contactar porque son de mi entorno más cercano. Por ejemplo, gente de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Es más fácil porque trabajamos en el mismo lugar (América TV).

Verónica Linares y Emilia Drago en entrevista. (Youtube)

¿Tienes a alguien en mente para que sea tu próximo invitado o invitada?

Tengo varios que ya he grabado. Ya tengo hasta la quincena de septiembre cubierto, pero hay algunos influencers que quiero entrevistar. Los estoy contactando porque les quiero preguntar cómo hicieron para construir un imperio. Una industria en las redes sociales. Me da mucha curiosidad.

¿Alguno ha sido más difícil que contactar que otro?

Hasta ahora sigo esperando entrevistar a Erick Elera, me ha dejado en visto como hace 2 meses. Es un hueso duro de roer.

Has estado muchos años entrevistando en un canal de televisión. ¿Sientes alguna diferencia con ‘La Linares’?

A mí me gusta conversar y contar historias. Como reportera contaba historias a través de mis notas, y ahora lo hago a través de una conversación.

Uno de tus videos más vistos fue la conversación que tuviste con Diego Bertie. De hecho, fuiste la última persona que lo entrevistó…

Sí, fue muy duro eso. Cuando sucedió (su muerte), muchos me llamaron para que comentara porque tuve la última entrevista. Pero fue muy duro... yo preferí no hablar, ni tocar el tema porque ha sido impactante.

¿Te llevas algún mensaje de esa entrevista?

Me llevo muchos. Fue tan duro que ni siquiera puedo hablar sobre eso.

Diego Bertie en entrevista con Verónica Linares días antes de su muerte | VIDEO: Youtube / La Linares

¿Te consideras youtuber, creadora de contenido o influencer?

Hace unos días fui entrevistada en un canal de unos youtubers muy conocidos. Les dije que me sentía importante de estar allí y me dijeron que yo ya lo era. ¿Y verdad, no? Hay gente que solo me ve en redes sociales. Para mi hijo es más importante mi canal de Youtube. Hay generaciones que me llaman youtuber y otras que me llaman periodista. Y otros influencers.

Tu último video es un viaje que hiciste a Arequipa con tu familia. ¿Te sientes cómoda mostrando ese lado más personal de tu vida?

Ha sido una casualidad (risas). En mi canal de Youtube estoy moviendo las cosas que yo hago en general, estoy probando si le gusta al público que me sigue. Es un viaje que yo tenía y de repente surgió. Entonces dije ‘bueno, lo grabaremos, vamos a ver qué tal’. Espero que le guste a la gente. Y si no le gusta, bueno, ya no mostraré. La cosa es dar contenido.

Tus hijos están emocionados por tu canal de Youtube, ¿te han mencionado si también quieren dedicarse a esto a futuro?

En esta época todos los niños quieren ser youtubers. Antes se decía ‘quiero ser policía, veterinario, bombero’. Ahora se ha agregado ser youtuber. Como todos los niños tiene eso. Pero eso se verá más adelante (risas), tiene 9 años.

¿Piensas tener más hijos?

No, ya no. Yo tenía muchas ganas de otro bebé porque no quería que mi hijo sea único. Quería que tuviera un hermanito. Ya se consiguió, uno de mis sueños se hizo realidad. Ya es suficiente.

Verónica Linares tiene dos hijos fruto de su romance con Alfredo Rivero, con quien se casará este 2023.

¿Cómo manejas tu rol como madre y como periodista?

Ahora que solo estoy en canal 4, le estoy dedicando más tiempo a mis hijos, felizmente. Yo no sabía cómo iba a hacer con mi hijita yéndome a trabajar en la tarde al Canal N y con las tareas de mi hijo… No sé cómo he hecho antes con las tareas, las clases de Zoom y mis hijos convulsionados por las noticias. Fue muy estresante. Ahora hago las tareas con ellos y de rato en rato me paro para ver la televisión o para informarme en mi celular.

Ya pasaron dos años desde que inició la pandemia, tus hijos ya crecieron…

Sí, me acuerdo que cuando yo me iba a trabajar Fabio lloraba mucho porque en las mañanas no me veía y en la madrugada estaba durmiendo. Lloraba horrible, se jalaba los pelos y se prendía de mí para que no me vaya a trabajar. Fue muy duro eso, pero ahora ya no. Ya es otra etapa.

A nivel profesional, ¿cómo te afectó la pandemia?

Lo más duro fue el miedo de esta enfermedad. Uno no sabía cómo ibas a superar la enfermedad, el temor al contagio fue lo más fuerte para todos. En el lado periodístico, yo estaba embarazada y tenía un temor horrible de contagiarme y de contagiar a mi familia. Yo di a luz en la primera ola.

Recuerdo que trabajaste desde casa por el tema de tu embarazo…

Fue complicado. Yo no quería estar allí encerrada. Los periodistas no queremos estar lejos del peligro, queremos ir al peligro, es así. Estar en mi casa fue complicado… Creo que fue, sobre todo, una mezcla de sentimientos porque quería proteger a mi familia pero también quería salir.

A sus 38 años, Verónica Linares anunció su segundo embarazo a fines de 2019. Dio a luz en setiembre de 2020.

Tu compañero Federico Salazar te acompañó en todo este proceso, ¿cómo ves su amistad a lo largo de los años?

Federico es como mi amigo del nido, colegio y universidad. He compartido con él tantos años. Son muchas cosas las que hemos vivido juntos, desde el tema profesional, periodístico y personal.

Asumo que es la primera persona a la que hablas al despertar por un tema de trabajo…

Desde que nos despertamos, estamos chateando. A veces durante nuestro sueño han ocurrido cosas y debemos informarnos. Cuando él ve que son 3:45 y no he dado señales de vida, me escribe y si no respondo me llama. El teléfono siempre lo tengo prendido toda la noche. Soy bien dormilona, aunque no lo parezca.

Verónica Linares y Federico Salazar trabajan juntos en 'América Noticias: Primera Edición' desde el 2004. (Instagram)

¿Te gustaría tener tu propio programa de entrevistas en televisión?

Nunca he pensado en eso, sinceramente porque siempre he entrevistado a todo tipo de personajes. Trabajo como periodista desde 1998 y he hecho de todo: política, inactuales, espectáculos; trabajando en ‘Buenos Días, Perú’ y en ‘Primera Edición’. Además, no sé si me daría el tiempo por el noticiero, que es lo que me gusta hacer como periodista.

