Rafael Fernández es captado en instalaciones de sauna que ofrece ‘masajes sensuales’

Un nuevo escándalo protagonizado por el “Rey de los huevos”. Esta vez, en la última edición del programa “Magaly TV La Firme”, se presentó un informe donde captaron a Rafael Fernández, saliendo de un local de masajes donde ofrecen “servicios estimulantes”.

Según la periodista de ATV, las imágenes presentadas hace algunas horas, corresponden al mes de febrero de este año, donde sus “urracos” ampayaron al aún esposo de Karla Tarazona, dejando las instalaciones de un singular centro terapéutico ubicado en el distrito de La Victoria.

Magaly Medina, también precisó, que durante el segundo mes de este año, el empresario peruano era parte de una investigación de su programa, por lo cual tenían guardadas dichas imágenes. “Estábamos haciendo un informe sobre él, pero no podemos seguir eternamente a un personaje”, reveló ante sus televidentes.

La “Urraca” insistió, en que siempre le llegan rumores sobre casos de las figuras del espectáculo peruano, pero que debe darle prioridad a los temas más relevantes. Por otro lado, mencionó que dejaron a Rafael Fernández de lado, porque le parecía un hombre que estaba haciendo “las cosas bien” con Karla Tarazona.

Magaly Medina cuestiona los servicios que ofrecen en dicho local.

Sin embargo, precisó que le quedaron algunas dudas, cuando sus reporteros le consultaron a la figura de Panamericana Televisión, en aquella temporada, si su esposo solía frecuentar algún sauna o spa, a lo cual la artista peruana indicó que él no acudía a esos lugares.

“Lo que pasa que este sauna donde lo vemos entrar, es un sauna digamos.... donde el principal atractivo es que hay una señoritas que hacen unos masajes estimulantes, digamos sensuales”, expresó de manera sarcástica la polémica conductora de ATV.

“Es sospechoso, pero no quiere decir que el hombre haya decidido hacerse los masajes sensuales. Nosotros lo vimos salir, adentro se pudo haber ido a la cámara de vapor o a ver un partido de futbol. No lo sabemos”, añadió Magaly Medina sobre el video publicado en su programa este lunes 5 de setiembre.

Asimismo, la periodista detalló, que las mujeres que atienden en dicho lugar, le expresaron a su reportero “infiltrado” que los masajes no son realizados necesariamente con las manos, por lo cual le resulta “sospechoso” el verdadero servicio que realizan en el lugar ubicado en La Victoria.

Imágenes muestran al empresario peruano saliendo de un local de masajes y spa.

En otro momento, la conductora de “Magaly Tv La Firme” dedicó unos minutos de su programa para responder a sus detractores y aclaró que ni ella ni su equipo periodístico, afirmaron que Rafael Fernández haya tomado el servicio de los masajes “sensuales o estimulantes”.

“Algunos periodistas malinterpretaron la pregunta que mi reportero le realizó a Karla Tarazona. Nosotros hemos informado sobre el ampay, pero no hemos asegurado nada más”, indicó al presentar el reportaje.

“No nos consta por cuál servicio se inclinó, nosotros solo manifestamos cosas que nos consta”, dijo la “Urraca” sobre el video protagonizado por el “Rey de los huevos”.

Karla Tarazona lanzó advertencia y asegura que está llegando a su límite. (Captura / Instagram)

Conciliación

A través del programa que conduce en Panamericana Televisión, Karla Tarazona se refirió al encuentro que protagonizó con su aún esposo Rafael Fernández después de anunciar su separación.

La artista peruana reveló ante sus televidentes que su objetivo como madre y mujer fue dejar las cosas claras con el empresario, sin embargo, explicó que no dará mayores detalles sobre la reunión que concretó con su aún esposo.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, expresó notablemente incómoda.

