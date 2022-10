PJ dispone que Leonard León puede ver a sus hijos y Karla Tarazona aclara: “Nunca puse obstáculos”

Karla Tarazona señaló que no entiende la celebración de Leonard León.

Después que el Poder Judicial dispusiera que Leonard León puede ver a sus dos menores hijos y podrá externarlos de la casa de Karla Tarazona, la conductora de ‘D’Mañana’ aseguró que no entiende por qué la celebración, si ella nunca puso ningún obstáculo para que el cantante pueda visitar a los pequeños.

Como se recuerda, quien levantó la demanda fue Leonard León, aquí el cantante pide un régimen de visitas para ver a sus dos hijos.

“Se resuelve revocar la sentencia que declara infundada la demanda de variación de régimen de visitas incoada por Leonard León en contra de Karla Tarazona y reforman la misma, se declara fundada en parte dicha demanda y se dispone a favor del demandante un régimen de visitas a fin de que se le permita visitar a sus menores hijos”, señala el documento emitido por el Poder Judicial.

El cantante no tardó en pronunciarse a través de sus redes sociales y celebrar esta victoria. “Tarde o temprano las cosas siempre salen a la luz”, indicó el cumbiambero.

“Las cosas se van poniendo en su lugar. Solo estaré a la espera para poder hablar, ya que por mucho tiempo se ha soportado diversos adjetivos a mi persona, pero nadie sabe la lucha interna y segura”, escribió el cantante.

La respuesta de Karla Tarazona

Karla Tarazona no se quedó callada e indicó que no entiende el motivo de celebración, pues nunca ha prohibido a Leonard León que vaya a ver a sus hijos, sin embargo, el cantante no iba por su propia decisión.

“No entiendo cuál es la celebración. A veces la ignorancia es grande. Abrió un proceso que él mismo se pregunta y se responde. Nunca hubo obstáculo en un proceso de régimen de visitas. Yo no lo hice. Yo he dicho y he recalcado que nunca he prohibido nada. Que no te dé la gana de ir, eso no es lo mío”, indicó la conductora de Panamericana al diario La República.

Asimismo, aclaró que con la única que ha tenido problemas Leonard León es con ella, pues no puede ni mencionar su nombre. Además, recordó que el cantante le debe la manutención de sus hijos.

Karla Tarazona responde a Leonard León. | Instagram

¿Cuál será el régimen de visitas que deberá cumplir Leonard León?

El Poder Judicial falló a favor de Leonard León y este será el régimen de visitas que deberá cumplir.

- Leonard León podrá visitar a sus hijos los días martes y jueves y podrá externándolos de la casa de su madre.

- Podrá visitarlos los días sábados o domingos, dependiendo de la disponibilidad del padre en atención a sus compromisos laborales. También podrá externarlos.

- Podrá externarlos de la casa de la madre un día antes del cumpleaños de los menores.

- Puede verlos en el Día del Padre a partir de las 11:00 am hasta las 7:00 pm, pudiendo también externarlos.

- En el cumpleaños del padre, podrá recogerlos del colegio y permanecer con ellos hasta las 7:00 pm.

- El día de Navidad podrá verlos y externarlos a partir de las 11:00 am hasta las 7:00 pm.

- Cuando los menores salgan de vacaciones, Leonard León podrá recogerlos los días martes y jueves a partir de las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 pm.

SEGUIR LEYENDO