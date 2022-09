Karla Tarazona hace aclaración después conciliar con Rafael Fernández: “No me ha conocido en la indigencia”

Karla Tarazona habla de conciliación con Rafael Fernández. | D'Mañana

Karla Tarazona se hizo presente en su programa ‘D’Mañana’ para referirse a la conciliación que protagonizó con Rafael Fernández después de anunciar su separación. La conductora señaló que su única intención fue dejar las cosas claras y no pasar a mayores. Asimismo, indicó que no dará más detalles al respecto.

Lo que sí aclaró es que hay muchas cosas que se han dicho y no son cierta, como que él se hará cargo del colegio de sus hijos. Karla Tarazona recordó al público que ella puede solventar los gastos de sus pequeños porque siempre ha trabajado.

“El gasto de mis hijos siempre han sido asumidos por mí, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino, el 50% con su papá. Él no tiene ninguna obligación con mis hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único que se quedó fue la camioneta que ya pasó a mi nombre. Lo demás no tiene absolutamente nada que ver en el compromiso que nosotros hayamos tenido”, indicó bastante incómoda.

Asimismo, dejó en claro que antes de conocer a Rafael Fernández no ha vivido en “indigencia”. Ella siempre se ha hecho cargo de sus gastos antes de ser pareja del empresario, y lo seguirá haciendo.

“Parece que me hubieran conocido en la indigencia total y no es así porque yo trabajo toda mi vida. Lo único que cambió en mi vida fue mi casa grande, pero siempre he tenido mi carro, mi departamento”, dijo.

Karla Tarazona agradece a compañeros

Este lunes 5 de septiembre, la conductora regresó a su programa, y antes de iniciar con su defensa, agradeció el apoyo que ha recibido de sus compañeros y de la producción de ‘D’Mañana’.

“He sentido el cariño y el apoyo que han hecho que el día de hoy otra vez esté aquí parada y trabajando, la vida es así. Lo que yo quería era terminar en paz y tranquilidad, sobre todo con respeto, por lo que fue una relación bonita ”, señaló la presentadora de TV.

Karla Tarazona indicó que no dará marcha atrás y que seguirá su camino sin Rafael Fernández, con quien se divorciará en unos meses.

“Las cosas no funcionaron y la decisión no tiene marcha atrás, pero sí sentía que después de una semana complicada se tenían que decir muchas cosas a la cara”, dijo.

La también locutora de radio se sometió a una serie de preguntas sobre su conciliación, donde evitó entrar en detalles. Sin embargo, especificó que había un punto que que necesitaba esclarecer y lo hizo en la reunión. “Siempre le voy a desear lo mejor a Rafael, que le vaya muy bien esta vida. Siempre voy a recordar lo mejor”, concluyó.

Karla Tarazona reaparece en su programa 'D'Mañana'.| Panamericana TV

SEGUIR LEYENDO