¿Indirecta para Gian Piero Díaz? Renzo Schuller jura que un amigo olvidó su cumpleaños

Renzo Schuller celebró su cumpleaños número 46 al lado de amigos y familiares. A través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje por este nuevo año de vida, sin embargo sorprendió con una confesión.

“¡Una vuelta más al sol! Un año más de vida o cómo quieras llamarlo. Muy contento y agradecido por absolutamente todo. ¡Gracias por sus saludos!”, escribió en su post, dónde recibió saludos de amigos y seguidores.

Renzo Schuller en Instagram.

Pero, en conversación con ‘América Espectáculos’, el también actor compartió algunos detalles de este día especial. Para comenzar, confesó que recibió una sorpresa por parte de su esposa, quien le organizó una fiesta con las personas más cercanas.

“Me hicieron una fiestita así sorpresa así que bonito con gente que no veía hace tiempo, algunos que sí”, señaló sobre quienes estaban presente. Sin embargo, no dejó de destacar que todo estuvo bien planeado que no sospechó nada.

“Me sorprendí, ni sabía que me iban a hacer algo así que, ¡pin!, salió todo”, comentó. “Me he divertido mucho, yo no soy mucho de salir, solo de vez en cuando, pero hace tiempo que no había hecho una pequeña fiestita digamos”, agregó bastante contento por esta celebración.

Pero, pese a que estuvo muy feliz por todo lo que sucedió en este día especial, parece que le habría dejado una indirecta a uno de sus grandes amigos como es Gian Piero Díaz. Como se recuerda, ambos se vieron distanciados luego de que terminara el programa ‘Combate’ y tuvieran algunos temas personales de los que prefirieron no hablar en cámaras.

“Bonito todo, muy contento y bueno, algunas personas que se olvidaron, digo pues no, para eso están los amigos”, señaló antes de finalizar la nota dejando la duda al aire.

Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, excompañeros de 'Combate'.

Gian Piero Díaz no cierra la posibilidad de reconciliarse con Renzo

En agosto de este año, Gian Piero Díaz se sentó frente a Rodrigo González y Gigi Mitre para hablar del nuevo proyecto ‘Esto es Bacán’, sin embargo, no pudo evitar las preguntas de los conductores sobre su actual relación con Renzo Schuller.

Frente a ello, aseguró que no es que ambos tengan una relación en la que no se puedan ni ver, por el contrario, guarda en su memoria el cariño que le tiene por todos los años de amistad cercana que tuvieron. En ese sentido, aseguró que es cuestión de tiempo para que sus diferencias se solucionen.

“Yo pienso que todo se soluciona con el tiempo. Es que maldad nunca ha habido de por medio de los dos, por lo tanto, no hay una razón para que no nos podamos volver a hablar en algún momento. Yo siempre lo voy a decir, no me molesta que me comparen con Renzo”, sentenció.

