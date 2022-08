Brunella Torpoco y su repuesta a las supuestas críticas de Yahaira Plasencia: “Hay que apoyarnos entre peruanos”

Brunella Torpoco niega conflicto con Yahaira Plasencia | América TV / América Noticias

Durante la última gala de ‘La Gran Estrella’, Brunella Torpoco se unió para reforzar a uno de los competidores, quien se encontraba en sentencia. La presentación que tuvieron no fue la mejor de la noche, recibiendo críticas por parte de las ‘Reinas’ del programa.

Yahaira Plasencia tuvo un duro comentario contra la dupla, señalando que la salsa era un género musical bastante fuerte, por lo que debían de seguir trabajando para mejorar sus técnicas en el escenario.

Aunque la crítica fue contra la presentación, diferentes medios de comunicación interpretaron que las palabras de la popular ‘Patrona’ estaban dirigidas exclusivamente a Brunella Torpoco.

Al enterarse sobre estos titulares, la cantante del Callao salió al frente para señalar que ella nunca sintió que Yahaira habló mal de ella, sino que cumplió con su labor como jurado de dicho especio televisivo.

“Yo he visto las redes. Yo soy una persona que a mí no me gusta el morbo, esas cosas malas. En realidad Yahaira no habló mal de mí, ni siquiera del chico (Manuel), además es un concurso donde ella está de jurado y tiene que dar su opinión, entonces ella tuvo mucha razón al decir lo que dijo”, comentó.

Asimismo, Brunella Torpoco admitió que la presentación que tuvo ese día al lado de Manuel no fue de las mejores, pues se pusieron bastante nerviosos cuando estuvieron en el escenario.

“Se notó descoordinado, cosa que ese mismo día habíamos hecho muchas cosas y salió bien en el ensayo, pero ahí en la pista nos traicionaron los nervios. Está bien que de su punto de vista, cada uno tiene su forma de pensar, yo no lo tomo a mal. Hay que apoyar al artista peruano pase lo que pase porque en realidad dentro de un artista vivimos muchas cosas que quiso ustedes por la cámara no pueden ver ”. indicó.

De otro lado, la salsera pidió que entre peruanos no nos ataquemos, especialmente cuando un artista se encuentra naciendo, y es que no saben lo difícil que es para ellos iniciar en el mundo de la música.

“Hay que apoyarnos entre peruanos y dejar de decir esa frase de que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, sino al contrario, hay que tratar de ayudarnos entre hermanos peruanos, entre artistas, como personas y todo”, sentenció.

Brunella Torpoco regresa a los escenarios de Perú. (Instagram)

Emocionada por halagos de Sergio George

Brunella Torpoco aseguró que estaba muy nerviosa en ‘La Gran Estrella’ porque iba a conocer a artistas que tienen una larga trayectoria, como es el caso de Sergio George.

“ Quiero agradecerle a Gisela, a Sergio, a todos los que estuvieron en el programa. Estuve muy nerviosa y no puede agradecerles en ese momento porque estaba temblando , pero quiero agradecerles de verdad, estoy muy contenta y feliz. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escucharme, yo recién estoy empezando, estoy aprendiendo cada día más”, dijo.

“Yo siempre estoy materia dispuesta a poder trabajar con grandes personas que ya tienen una carrera bastante grande, para mí es bastante bonito porque de eso se aprende, vas adquiriendo más conocimientos poco a poco. Por eso siempre voy a lugar cuando me llaman para aprender”, añadió.

Para finalizar, Brunella Torpoco confesó que Sergio George le escribió en el pasado para apoyarla cuando estuvo a punto de abandonar la música por los atentados que sufrió su familia en el Callao por un cobro de cupos.

“Muchas personas me escribieron a darme fuerzas y él (Sergio George) fue una de ellas, nunca se me imaginó por la cabeza, entonces le agradecí y bueno, gracias Sergio por ese apoyo que me brindaste cuando pasé ese mal momento, ahí se ve la calidad de las personas”, finalizó.

