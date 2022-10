Alianza Lima vs Cienciano: Arley Rodríguez afirmó que “la altura pasa a segundo plano” con miras al duelo en el Cusco

Arley habló sobre su actualidad en la escuadra 'íntima'. (Alianza Lima)

Arley Rodríguez, atacante de Alianza Lima, habló sobre su actualidad en la institución ‘blanquiazul’ desde que Guillermo Salas tomó las riendas del equipo como su nuevo director técnico. El futbolista colombiano marcó su tercer tanto con la camiseta ‘íntima’ en el duelo ante Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva.

El extremo tuvo palabras de agradecimiento a ‘Chicho’ por la confianza que le ha brindado a lo largo de estos últimos partidos. Además, manifestó que el estratega aliancista le comunicó que tiene que prepararse de la mejor manera para poder seguir en el puesto de titular ya que solo depende de él.

“Mi buen momento se debe esencialmente a la confianza que me ha dado el profesor Guillermo Salas, me ha dado mucha seguridad desde el principio. Me hizo saber que me tenía que preparar para ocupar el puesto, que aparte de ser mi entrenador es mi amigo y que si no estoy en la mejor forma el que está esperando su oportunidad me iba a ganar el puesto”, declaró Arley para GOL Perú.

El delantero de la institución de La Victoria aseguró que la titularidad le está dando seguridad. Incluso, afirmó que el DT está fomentando la competencia interna para que los jugadores que estén mejor preparados puedan asumir la responsabilidad.

“Lo estoy aprovechando y disfrutando. El jugador que siempre tiene confianza y con ritmo de competencia siempre va a levantar el nivel y eso es lo que ha hecho ‘Chicho’ conmigo. Nos ha puesto a competir a todos por un puesto y vemos que el que está, lo hace de la mejor manera posible”

Arley declaró sobre su actual momento en Alianza Lima. (GOL Perú)

Arley sobre Cienciano

Arley Rodríguez se refirió al encuentro con Cienciano en el Cusco por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El atacante expresó que el duelo será difícil por la altura.

“Vamos a entrenar pensando en Cienciano, seguramente Guillermo Salas tendrá su táctica establecida y nos dirá el cómo manejar ese partido. Nosotros debemos acatar las órdenes, hacerlo con mucha concentración ya que nos va a ayudar para asumir ese encuentro. El tema altura sabemos que está, pero tiene que pasar a un segundo plano si quieres lograr el título. Cerramos con los rivales directos y hay que jugar con eso, ya que lo único que nos sirve es sumar de a tres”, habló el extremo ‘blanquiazul’.

Arley declaró sobre el duelo que tendrá Alianza ante Cienciano. (GOL Perú)

Tercer tanto con Alianza

Alianza Lima venció 4-1 a Deportivo Municipal por la fecha 15 del Clausura y se ubican en la segunda posición de la tabla con 30 puntos. Anotaron para los ‘blanquiazules’, Arley Rodríguez (19′), Hernán Barcos (39′), Jairo Concha (55′) y Pablo Míguez (65′). El tanto los ‘ediles’ fue de Alexis Rodríguez (53′).

El equipo de 'Chicho' Salas cumplió su tarea y ahora está a dos puntos del líder Sporting Cristal. (Video: GOLPERU).

