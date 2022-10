Alberto Quintero y su continuidad en Universitario: “Nadie me ha dicho nada”

Alberto Quintero habló sobre su futuro en Universitario.

Alberto Quintero se refirió a su futuro en Universitario de Deportes. El integrante de la selección de Panamá sostuvo que “nadie le ha dicho nada” en cuanto a su posible salida o renovación con el cuadro ‘merengue’. Cabe resaltar que su contrato finaliza a final de temporada, al igual que el de muchos jugadores.

Gustavo Peralta, periodista de Líbero, señaló que ‘Chiquitín’ no se encuentra en los planes de la ‘U’ de cara a la próxima temporada, por lo que, no renovaría y saldría de Ate después de más cinco temporadas.

“Nadie de la ‘U’ me ha dicho nada. Nadie. En su momento me dirán si sigo o no sigo. De momento, nada de nada”, fueron sus palabras en conversación con el periodista panameño de Marcador TV. De esta forma, el extremo terminó con los rumores que confirmaban su salida de tienda ‘crema’.

Alberto Quintero llegó a Universitario en el 2017.

Hay un punto a favor de Alberto Quintero y es que está muy cerca de recibir su nacionalidad peruana. Así dejaría de ser inscrito como extranjero en el 2023 y liberar un cupo para un refuerzo foráneo pensando en la participación en torneos internacionales.

Los números de Quintero en 2022

El panameño ha disputado 33 partidos con la ‘U’ en esta temporada, en los cuales ha anotado tres goles y ha dado cuatro asistencias. Se ubica en la cuarta posición junto a Nelinho Quina en los jugadores más influyentes de los ‘merengues’, solo por detrás de Hernán Novick, Alexander Succar y Alex Valera.

Alberto Quintero anotó gol en el empate 2-2 de Universitario vs Alianza Atlético.

Las estadísticas de Quintero han ido bajado con el pasar de los años. Por ejemplo, en su primera campaña con Universitario, marcó 13 goles y habilitó en dos ocasiones a un compañero, todo esto en 31 partidos.

Otros jugadores que terminan contrato con la ‘U’

- José Carvallo (arquero)

- Aamet Calderón (arquero)

- José Zevallos (lateral)

- Brayan Velarde (central)

- Leonardo Rugel (central)

- Federico Alonso (central)

- Nelinho Quina (central)

- Gerson Barreto (volante)

- Rodrigo Vilca (volante)

- Luis Urruti (delantero)

- Guillermo Larios (delantero)

- Alexander Succar (delantero)

- Andy Polo (delantero)

De esta lista, alguno ha hablado sobre su continuidad en Universitario. Como es el caso de Federico Alonso, quien sostuvo que nadie se comunicó con él y que se encuentra “concentrado” en los últimos tres partidos del Torneo Clausura.

Por otro lado, la directiva ‘crema’ quiere contar con Andy Polo y Alexander Succar para el 2023, según información de Andrea Vela de RPP Noticias. Ambos levantaron su nivel en las últimas fechas y son del agrado de Carlos Compagnucci y su comando técnico.

Próximo partido de Universitario

Universitario de Deportes recibirá a Melgar en la jornada 16 del Torneo Clausura. Este partido se llevará a cabo el domingo 16 de octubre a las 3:45 en el estadio Monumental, el cual lucirá abarrotado tras la venta de más de 30 mil entradas.

Carlos Compagnucci y compañía se juegan mucho contra el ‘dominó', pues actualmente se ubica cuarto con 28 puntos y está a cuatro del líder, Sporting Cristal. De sumar una victoria y en caso los ‘celestes’ pierdan, la distancia se reducirá a una unidad.

Los ‘cremas’ solo tendrán dos partidos más después del choque con el ‘león del sur’, debido a que descansarán en la fecha 17. Cerrarán su participación en la segunda fase de la Liga 1 enfrentando a Sport Huancayo y Universidad Técnica de Cajamarca.

