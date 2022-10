Barcelona vs Inter EN VIVO: hora y canal TV del partido por jornada 4 de Champions League

Barcelona e Inter de Milán jugarán por la Champions League.

Barcelona vs Inter de Milán se jugará este miércoles 12 de octubre en el Camp Nou, partido válido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Este enfrentamiento será decisivo, debido a que uno de los dos clubes acompañará a Bayern Munich de Alemania a octavos de final de este certamen.

El equipo dirigido por Xavi Hernández se juega todo ante los ‘negriazules’, pues se ubican en la tercera casilla del grupo C con tres puntos y por el momento estarían fuera de la siguiente instancia del torneo organizado por UEFA, mientras que los dos clasificados serían Bayern e Inter.

No solo será un encuentro trascendental, sino también una revancha para los ‘culés’ y es que en el primer choque, los italianos se quedaron con la victoria 1-0 con gol de Hakan Calhanoglu a los 47 minutos. No obstante, sobre el final hubo un penal claro por una mano de Denzel Dumfries que no fue cobrado por el VAR ni el árbitro y que pudo ser el empate de los españoles.

Palabras de Pedri

Pedri habló en conferencia de prensa sobre la relevancia del choque con Inter de Milán. “Lo afronto como una final, es un partido muy importante para nosotros, nos lo jugamos casi todo. Va a ser difícil, pero hay plantilla para sacarlo”.

“Es un partido que he soñado jugar desde pequeñito, que sea una noche mágica para nosotros. Quiero que sea un partido que olvide nunca”, agregó el mediocampista de 19 años.

Horarios de Barcelona vs Inter de Milán

- Honduras / 13:00 horas.

- Nicaragua / 13:00 horas.

- El Salvador / 13:00 horas.

- Costa Rica / 13:00 horas.

- Panamá / 14:00 horas.

- México / 14:00 horas.

- Perú / 14:00 horas.

- Colombia / 14:00 horas.

- Ecuador / 14:00 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 15:00 horas.

- Venezuela / 15:00 horas.

- España / 21:00 horas.

- Bolivia / 15:00 horas.

- Paraguay / 16:00 horas.

- Chile / 16:00 horas.

- Brasil / 16:00 horas.

- Argentina / 16:00 horas.

- Uruguay / 16:00 horas.

Canales para ver Barcelona vs Inter de Milán

- Argentina / ESPN y Star+.

- Chile / ESPN y Star+.

- Bolivia / ESPN y Star+.

- Paraguay / ESPN y Star+.

- Perú / ESPN y Star+.

- Uruguay / ESPN y Star+.

- Colombia / ESPN 2 y Star+.

- Ecuador / ESPN 2 y Star+.

- Venezuela / ESPN 2 y Star+.

- Brasil / HBO Max y TNT Sports.

- El Salvador / ESPN y Star+.

- Honduras / ESPN y Star+.

- Costa Rica / ESPN y Star+.

- Guatemala / ESPN y Star+.

- México / HBO Max.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / VIX+, TUDN, Univisión y Paramount+.

Posibles alineaciones: Barcelona vs Inter de Milán

Barcelona: Marc André Ter Stegen, Sergi Roberto, Eric García, Gerard Piqué, Álex Balde, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha , Ousmane Dembele y Robert Lewandowski. DT: Xavi Hernández.

Inter de Milán: Onana, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Dimarco, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Gagliardini, Dzeko y Lautaro Martínez. DT: Simeone Inzaghi.

