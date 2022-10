Percy Rojas y Eleazar Soria: el día que Independiente apagó las luces ante Racing para esperar a los peruanos

Ambos peruanos jugaban en independiente de Avellaneda cuando disputaron la Copa América.

La Copa América de 1975 era la segunda -y última- en toda la historia de la selección peruana. La ‘blanquirroja’ venció a Colombia en Caracas en el partido definitivo con uno de los mejores planteles que ha tenido, entre ellos César Cueto, José Velásquez, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil, Héctor Chumpitaz, además de Percy Rojas y Eleazar Soria.

La mayoría militaba en el extranjero y los clubes, en esos años, no tenían la obligación por parte de la FIFA de cederlos para este tipo de torneos. Era el caso de varios peruanos, que, como el ‘Nene’ y el ‘Cholo’ (autor del gol) tuvieron que escaparse de sus clubes para jugar la final. El caso de Rojas y Soria era distinto. Tenían el permiso, pero solo bajo una condición: volver al día siguiente para jugar contra Racing.

Esta selección fue la campeona de la Copa América 1975. Eleazar está a lado derecho del arquero y Rojas a lado izquierdo (AS).

Cuando las luces del Libertadores de América se apagaron

Gracias a la buena relación de un representante de la FPF, Augusto del Moral y un directivo de Independiente, quien se comprometió a llevar a los jugadores el día jueves al estadio tras la final, se pudo finiquitar el permiso de ambos jugadores.

Ambos fueron titulares el 28 de octubre de 1975 en el equipo de Marcos Calderón, que no realizó cambios y terminó los 90 minutos en el estadio Olímpico UCV de Caracas con los que arrancaron. Al final, ninguno tuvo la oportunidad de celebrar como ameritaba un trofeo de esa magnitud.

El gol del triunfo lo marcó el 'Cholo' Sotil y significó la segunda Copa América para Perú en su historia

“Había que jugar el día míercoles la final contra Colombia en Caracas y el día jueves era el clásico de Avellaneda ante Racing, dónde se paraliza la ciudad. Con esas condiciones nos dieron permiso”.

“Jugamos, el ‘Cholo’ Sotil hace su gol y campeonamos. Inmediatamente agarramos nuestras cosas y nos fuimos al aeropuerto, no festejamos nada. A eso de las 4 de la mañana abordamos un avión que hacía Sao Paulo-Río de Janeiro, llegaba al mediodía, y a las 6 p.m. había un vuelo a Buenos Aires”, comentó la ‘Trucha’ en entrevista con GOLPERU.

“Ya en el avión le digo a Eleazar que ya no llegamos. Él me dice: ‘el vuelo se demora 1:50 minutos, llegamos 10 minutos para las 8, mientras que bajamos, ya no creo, a las 8 es el partido, ya no ya’. El avión aterriza a la hora programada y cuando está buscando estacionarse, veo patrulleros que estaban con las luces siguiendo al avión. Termina de ubicarse y el capitán del avión dice: ‘Los jugadores Soria y Rojas, acercarse a la cabina con su equipaje en mano’”, narra el exfutbolista.

Percy Rojas y Eleazar Soria acompañados del técnico de la selección peruana, Marcos Calderón.

Allí estaba el dirigente de Independiente, que los apuró mencionándoles que tenían que jugar. Abrieron la puerta del avión y directo entramos al patrullero. Prendieron la radio y escucharon que, en el estadio, el equipo se demoradaba en salir, el árbitro iba a averiguar qué pasaba, cuando de pronto anunciaron que se apagaron las luces.

“Habían apagado la luz, aduciendo un desperfecto, pero, por supuesto, era que nos estaban esperando. Llegamos al estadio, entramos al camerín, hicimos las arengas y volvió la luz. El comentario de la gente fue ‘che, lllegaron los peruanos’”, comenta el exdelantero. Ese día Independiente y Racing empataron 1-1. Percy Rojas hizo un golazo y el medio argentino El Gráfico tituló: “Estos son los motivos por los que amamos el fútbol”. No había grabación en esa época y lamentablemente no existe video de ese gol. Según cuentan los historiadores, fue un gol ‘maradionano’. Eleazar Soria también fue parte del cotejo.

Ricardo Bochini, Daniel Bertoni y Percy Rojas, fueron grandes ídolos del cuadro 'Rojo'.

Solo la ‘Trucha’ había ganado la Copa Libertadores de 1975, un mes después llegó Eleazar al equipo. Ambos peruanos lograron el año siguiente la Copa Interamericana. Los dos volvieron al Perú en 1977 y vistieron la camiseta de Sporting Cristal. Eleazar, que también defendió la camiseta de Universitario y logró cinco títulos, falleció en junio del 2021. Por otro lado, Percy se encuentra mal de salud por problemas en el corazón.

