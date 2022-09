Luis Benites y su historia de superación: de recibir patos por sus goles a ser el máximo artillero de la Liga 1

El delantero peruano jugó la Copa Perú y pudo ascender a primera división con Defensor La Bocana en 2015.

Los fines de semana han cambiado, y mucho, para Luis Benites y sus seres más queridos. Antes sus partidos eran en pampones, con zapatillas y los premios eran unos cuantos soles, patos, gallinas y abundante carne. Su madre lo esperaba en casa y sabía que algo iba a traer para ayudar a la familia. Ahora su progenitora, papá, esposa e hijo, esperan atentos sus partidos por televisión o en los estadios, saben que están ante el goleador de la Liga 1 2022. Con chimpunes y vestimenta de Sport Huancayo en la actualidad, el deportista recuerda todo lo que pasó para llegar a este momento increíble de su carrera.

El autor de 17 goles en la presente campaña pudo llegar a ser profesional de distintas maneras. Pudo debutar con la César Vallejo, aunque decidió escaparse por amor y por su familia. Pudo debutar con Los Caimanes, pero también prefirió dejarlo. Hoy su máxima inspiración es su hijo, Adriano, dueño de la mayoría de sus celebraciones en una temporada resaltante.

El arranque del goleador

Su papá, Sergio Benites, fue futbolista profesional y defendió la camiseta del Juan Aurich de Chiclayo. Desde pequeño le empezó a gustar la pelota y de ahí parte todo. El distinto del barrio al que muchos veían y querían llevar a los diferentes equipos amateurs de Piura. Húsares de Junín fue el primer equipo que representó en la Liga Distrital de Castilla, tercera división Copa Perú. Churres Íntimos fue el siguiente y luego la Universidad Nacional de Piura, recomendado por su tío y padrino Juan Zapata Rivera, donde juega la departamental del ‘Fútbol Macho’, es eliminado y termina reforzando a Defensor La Bocana. Con el cuadro de Sechura consigue su primer contrato profesional (mil dólares) con 18 años tras campeonar y acceder a la primera división en el 2015.

El padre de Luis Benites (tercero de la parte baja de izquierda a derecha) también fue futbolista profesional y jugó en clubes como Juan Aurich.

Las ‘estafas’ y los animales como premio

“Tenía 16 años y me pagaban 60 u 80 soles. Me decían, ‘si haces gol te regalamos un pato o una gallina’. Yo recibía no más y llegaba con eso a casa, mi madre feliz. Los pueblitos me llevaban para allá. Como tenía mi moto lineal, iba volando de una estafa a otra. Eran partidos relámpagos y a veces premiaban con un toro o una vaca. Me ha tocado llevarme 20 kilos de carne. Para ayudar a la familia, servía. Aún contacto con los señores que me llevaban a las estafas”, cuenta el futbolista de 26 años, quien admira a William Chiroque y Yoshimar Yotún.

Benites Vargas, amante del arroz con pato acompañado de papa a la huancaína, resalta que siempre va a recordar estas anécdotas y a las personas involucradas. Negociaba con ellos cada vez que ganaba y sus granjas eran víctimas de algún pedido especial para la comida de la semana.

El futbolista era protagonistas en los partidos de barrio (Luis es quien toma la pelota).

A veces tenía partidos con horarios que se cruzaban, entonces se ‘rajaba’ y con la ayuda de su técnica y calidad, aseguraba la victoria en el primer tiempo para ir al siguiente compromiso, donde también salía victorioso. Toda la ganancia lo juntaba para el lunes, cómo bien dice: “La cosa era sacarle provecho al domingo”.

Pudo ser distinto: la vez que se escapó de la Villa Poeta por amor

Cuando tenía 14 años, realizó una prueba para la Universidad César Valkejo. Esta duró una semana y Marcelo Astellano, quien se encargaba de la evaluación, le dijo que se quedara porque le gustaba su juego. Sin embargo, todo duró a penas nueve días, Luis Benites, enamorado de su actual esposa, no aguantó estar lejos y terminó escapándose.

“Yo estaba enamorado. Me comunicaba prestándome celular, con cartitas. Mi papá sabía y me daba su celular porque en ese tiempo no tenía. La extrañaba, también a mis padres, y quería regresar a Piura. Yo les planteé a mis papás que quería volver, que los extrañaba, pero mi papá me dijo que no, me llamó la atención: ‘cómo te vas a regresar, esta carrera es así'”, relata el delantero, que también fue aprobado para Los Caimanes en su momento, pero prefirió dejarlo.

El delantero conoció a la madre de su hijo en Piura durante su adolescencia.

“Estuve 9 días aproximadamente. Luego me di cuenta que el seguridad fumaba su cigarrito todos los días y se movía de la puerta a la vuelta. Una vez que se descuidó me terminé escapando. Volví solo a casa desde Trujillo. Mi mamá se sorprendió, pero yo me puse a llorar: ‘yo los extraño, no me quiero ir por allá, estoy lejos’. Mi papá se molestó, pero los agarré al sentimiento y me terminé quedando”.

A Xiomara Serrano, madre de su primer y único hijo, Adriano, la conoció en la adolescencia cuando ella asistía a un colegio que quedaba cerca de su casa. “Ella me arrebató, porque yo no le daba bola”, cuenta entre risas el exjugador de Carlos A. Mannucci. Ahora Xiomara sigue a su lado y, junto a su hijo, son su máxima motivación y con los que disfruta cada momento especial de su vida.

Adriano: la inspiración del mejor momento de su carrera

Los 17 goles y dos asistencias tienen nombre y apellido: Adriano Benites Serrano. ‘El Nuevo Emperador’, como le dice él en honor al gran delantero brasileño. El año y nueve meses de su hijo coinciden con el gran momento de su carrera y Luis Benites acepta que es su máxima inspiración y dueño de la mayoría de sus celebraciones.

“Ser papá es una etapa muy linda y a la vez complicada, no lo voy a negar. Es de mayor responsabilidad, me ha ayudado a madurar. Desde que llegó a mi vida, siento que mi carrera está en alza, siento que fue un impulso. Desde que llegó él, el camino mejoró, es mi inspiración”, comenta. Destaca que Adriano también ama el fútbol y va por la casa pateando todo lo que ve, incluyendo papas y limones.

El delantero suma 1025 minutos en la temporada 2022.

Además, el delantero también reconoce que este año tuvo una prepración distinta de la mano de Carlos Desio, extécnico de Sport Huancayo. “Me brindó una confianza y un convencimiento que hoy es clave”, me dice y continúa. “Él nos dijo que teníamos que creer en nosotros, en nuestro talento. Fecha tras fecha sentía la transformación. La manera de trabajar de Carlos es excelente y es una gran persona”.

La selección y su futuro

A Luis Benites lo sentí incómodo cuando le pregunté por la selección peruana, y se entiende. El delantero es el futbolista más influyente de Liga 1 2022, pero Juan Reynoso decidió no llamarlo para los próximos amistosos de la ‘blanquirroja’ ante México y El Salvador, ni siquiera en la lista selectiva (jugadores del torneo peruano). “Si algún día llega bienvenido sea, si no toca seguir trabajando. La ilusión siempre está, quién no quisiera vestir la camiseta de la selección. Si llega, bienvenido”, respondió el jugador.

Por otro lado, el delantero que termina contrato con Sport Huancayo al final de la temporada, también habló de su futuro y al los clubes que le gusyaría ir. “Iría al equipo que mejor me convenga en lo económico. Los tres grandes (Universitario, Alianza y Cristal), además Melgar, son clubes a los que cualquier jugador les gustaría ir”.

El delantero le marcó a Universitario en la fecha 18 del Apertura (Liga Profesional).

Carlos Desio: “Merece una oportunidad en la selección”

Carlos Desio, extécnico de Sport Huancayo, habló desde Argentina para referirse al momento de Luis Benites en la Liga 1 2022. El técnico, que se quedó a un punto de llevarse el Torneo Apertura, fue uno de los encargados en el gran momento del delantero.

“Es un jugador muy inteligente de muy buena técnica, buenos movimientos entiende cómo jugar con el rival y tiene claridad de visión. En su caso no sorprende que esté pasando este buen momento porque tiene las caulidades, un jugador que suma mucho porque entiende que a veces le toca jugar de titular y otras de suplente, pero él aprovecha toda oportunidad cuando le toca estar dentro del campo de juego”, comenta el estratega.

El argentino dejó Sport Huancayo en el Torneo Clausura tras un desacuerdo con la directiva (Liga Profesional).

“Creo que pudimos potenciarlo en sus cualidades dándole protagonismo, haciéndolo creer en su juego y hoy está mostrando todo su potencial. Merece una oportunidad en la selección, que puedan verlo. De mi parte feliz por el su familia y su momento. Tengo un aprecio por él como persona, como jugador todos vemos sus caulidades”, resaltó el argentino, quien está en carpeta de Alianza Lima tras la salida de Carlos Bustos.

Carlos Ross, extremo chileno y compañero de equipo, coincide con Desio. “Está en un muy buen momento. Como persona divertida y en su juego destaco su constente búsqueda por el gol. Es el goleador del campeonato, es decisión del técnico de la selección, pero ojalá se le dé una oportunidad”.

