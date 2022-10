El día que Teófilo Cubillas se escapó para la final de la Copa América 1975

El 'Nene' se escapó de su club, al igual que el 'Cholo' Sotil, para disputar la final de la CA 1975.

La selección peruana pasaba por sus mejores épocas en los años 70′, pero faltaba un trofeo para consolidar a los excelentes jugadores que lograron conformar. Se había quedado fuera de la Copa del Mundo Alemania 1974 por muy poco y la Copa América Venezuela 1975 iba a ser la gran revancha para todos. Sin embargo, a algunos se les complicó llegar por los permisos de sus equipos y uno de ellos fue Teófilo Cubillas ¿Cómo pasó y qué le dijo el presidente cuando regresó a su club? Te lo contamos en la siguiente nota.

Un ‘Nene’ rebelde levantó la Copa América

La Copa América de Venezuela 1975 fue la primera que reunió a las 10 selecciones sudamericanas y duró casi cuatro meses y medio. También fue la primera que adoptó el nombre actual, dejando atrás el “Campeonato Sudamericano”. Se jugó con fase de grupos de tres países cada una, semifinal y final. Uruguay iba directamente a semifinales al ser la última campeona.

Perú tuvo una de sus mejores generaciones en los años 70' (Andina).

En esos años, varios jugadores de la ‘blanquirroja’ militaban en el extranjero, entre ellos Teófilo Cubillas (Porto FC), Hugo Sotil (Barcelona), Percy Rojas y Eleazar Soria (Independiente), Oswaldo Ramírez, Juan Carlos Oblitas y Héctor Chumpitaz (Liga MX). Todos ellos necesitaban el permiso de sus equipos para los partidos de ida y vuelta del torneo, porque en esos años la FIFA no obligaba a los clubes a ceder a sus futbolistas. Gran inconveniente.

“Yo jugué la final sin el permiso del Porto, porque había conversado con mi entrenador y me condicionó a que si ganábamos el partido de ese fin de semana tenía el permiso, pero terminamos perdiendo y se negó a dejarme ir. No me dio la autorización. Yo estaba desesperado porque en la noche iba a salir mi vuelo que iba de Lisboa a Caracas, que era donde se jugaba la final Perú contra Colombia”, contó.

La ‘bicolor’ quedó ubicado en el grupo B junto a Chile y Bolivia, quedando primero con siete puntos con tres partidos ganados y uno perdido. Esta fase se jugó del 17 de julio al 20 de agosto y Perú se tomó la revancha ante la ‘Roja’, que lo había dejado afuera de Alemania 74. Ya en el partido de vuelta ante ‘La Verde’, el ‘Nene’ no pudo jugar porque no obtuvo el permiso de su club. Desde la semifinales, nadie se podía perder los compromisos.

Perú y Brasil disputaron una de las semifiinales. Para muchos, por los jugadores que tenían ambos equipos y por cómo jugaban, esta era la final. El partido de ida fue una hazaña total y Teófilo Cubillas fue parte del glorioso 3-1 en estadio Mineirão de Belo Horizonte el 30 de septiembre, con 36.403 espectadores y dónde Enrique Casaretto marcó un doblete.

Ambas selecciones se enfrentaron en partidos de ida y vuelta por las semifinales de la Copa América (Depor).

El partido de vuelta, jugado en el estadio Nacional terminó 2-0 a favor del ‘Scratch’. Al estar empatados en todo, la organización decidió que se debía hacer un sorteo para conocer al clasificado y salió a favor de Perú.

Allí se encontraría con Colombia, con la que disputaría tres partidos para conocer al campeón. Los partidos de ida y vuelta se definían por puntos. Colombia ganó en Bogotá (1-) y Perú en Lima (2-0), quedando igualados 3 a 3 en puntaje. Entonces, debían definir en Caracas, el 28 de octubre de 1975.

“Un amigo me llevó a escondidas y me subí al avión, y al llegar a Venezuela lo primero que me dicen es que no podré jugar porque no tengo la autorización de mi club. Inmediatamente llamé a la gente del Porto, les rogué y les dije que yo asumiría las consecuencias de todo y me aceptaron. Al final, logré jugar ese partido y ganamo”, relató el exvolante de Alianza Lima.

El gol del triunfo lo marcó el 'Cholo' Sotil y significó la segunda Copa América para Perú en su historia

Con tanto de Hugo Sotil, quién también se escapó del Barcelona para jugar la final, la selección peruana venció en el estadio Olímpico UCV de Caracas y se quedó con su segunda Copa América, luego de la conseguida en 1939. El ‘Nene’ fue parte de la acción, rematando en primera instancia y obligando a un defensor a dejar el rebote para que aparezca el ‘Cholo’.

“Al día siguiente que regresé a Portugal estaban todos los dirigentes y periodistas esperándome. A la hora de entrar a la oficina de Porto, me reuní con el presidente del club pensando que ya me iba a despedir. Sin embargo, en vez de eso me felicitó por el título y por todo lo que había hecho por amor a mi país”, confesó el exfutbolista en entrevista con ESPN.

El 'Nene' jugó cuatro años en Porto y es de los más queridos hasta ahora. Marcó 65 goles (Porto).

