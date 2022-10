Giuliana Rengifo se defiende de las críticas a su cuerpo

Giuliana Rengifo se defiende tras críticas a su peso corporal. (América TV)

Giuliana Rengifo se presentó en el programa ‘América Hoy’ y se defendió ante las críticas a su peso. Y es que, luego de su participación en ‘El Gran Show’, algunos personas no han dejado de notar que la cumbiambera se encuentra con un aumento en su masa corporal que no permite desenvolverse en la pista de baila del reality de Gisela Valcárcel.

Ante ello, la cantante de cumbia no se quedó callada y dejó en claro que su cambio físico se debe a unos medicamentes que, si bien la ayudan a no enfermarse de la garganta por la cantidad de conciertos que ofrece, origina que haya un aumento en su masa corporal.

“Tengo que ser consciente que yo me hice la manga gástrica hace un año más o menos, pero ha pasado el tiempo, sigo comiendo poco igual, el tema es que yo como cantante sufro mucho de la garganta, soy asmática. Entonces, los cantantes que me están viendo saben que nos medicamos con corticoides y sabes que esto nos tienden a hinchar muchas veces. Cambios de clima, estoy en la Selva y luego me voy a Juliaca”, dijo en el espacio matutino.

Al escuchar sus palabras, fue Janet Barboza quien le indicó que no debía dar explicaciones, pero fue interrumpida por Giuliana Rengifo para recalcar que el bullying es un delito, en referencia a las críticas que viene recibiendo: “Todos sabemos que el bullying está penado”.

Giuliana Rengifo asegura que las los medicamentos han ocasionado un aumento en su peso corporal. (Captura)

En otro momento, se refirió al enfrentamiento que tuvo con Leysi Suárez en la última edición de ‘El gran Show’. Las artistas protagonizaron un tenso momento en plena transmisión en vivo y lo que más llamó la atención fue cuando la bailarina se refirió al peso de Rengifo.

“Si he dicho que está muy pesada es porque es así. Le he prometido a su bailarín darle un potecito de maca para que pueda levantarla”, dijo Suárez en tono de burla señalando que en su última presentación notó que su pareja de baile a duras penas pudo cargarla.

Giuliana Rengifo señaló que estuvo incómoda con los comentarios de su colega, pero que logra entenderla porque desconoce los motivos reales de su aumento de peso.

“Con Leisy (Suárez) nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado y si me incomoda, a cualquiera le incomoda ese tipo de comentarios, pero ella no sabe la razón, así que vengo a explicar el porque me subí de peso”, sentenció.

Giuliana Rengifo y Leysi Suárez tuvieron fuerte intercambio de palabras en 'El Gran Show'' | América TV

También se defendió de las críticas por su participación en El Gran Show

Giuliana Rengifo fue convocada por Gisela Valcárcel para formar parte de su programa luego de que estuviera en el ojo de la tormenta por protagonizar un nuevo ampay de Magaly Medina. Algunos usuarios no soportaron ver a la cantante de cumbia en el escenario del espacio sabatino y arremetieron en su contra. Sin embargo, la artista nacional utilizó sus redes sociales para responderles.

“Un saludo a todos los ardidos y ardidas, defensoras y defensores dizque de la verdad. Comenten, insulten, que yo en una los bloqueo y borro. Vayan a votar y no frieguen, caray”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, utilizó su TikTok para dejar en claro que sus detractores pierden el tiempo al crearse falsos perfiles para insultarla. Además, señaló que ella continuará con sus preparaciones para cada gala del reality y que nadie opacará su felicidad. “Para toda la gente que se atreve a comentar cosas feas y bonitas, cosas que no saben o comentarios ofensivos, pierden tiempo. Hay gente que se crea cuentas, pero no van a hacer que me moleste. Tengo el alma tan limpia, tan hermosa que nadie va a opacar mi tranquilidad y felicidad. Por favor, sean felices y vivan su vida. Del resto yo me encargo y siempre, aunque les moleste, voy a decir la verdad y defenderme”.

