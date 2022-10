Confiep respaldó la decisión de Rafael López Aliaga de no reunirse con el presidente Pedro Castillo

El virtual alcalde de Lima recordó que Pedro Castillo cuenta con siete investigaciones en el Ministerio Público.

Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, ha repetido en diversas ocasiones que no se reunirá con el presidente de la República, Pedro Castillo, durante los cuatro años de su mandato. Al respecto, la Confederación Nacimiento de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha respaldado la decisión del líder de Renovación Popular. Así lo ha dejado entender su presidente, el señor Oscar Caipo.

El representante de los empresarios indicó que resulta complicado reunirse con figuras cuestionadas como es el caso de Pedro Castillo. Sin embargo, recalcó que su mención no se refiere específicamente al presidente. Cairo señaló que si bien existe un trato con el Ejecutivo, este resulta ser cuidadoso cuando se mantiene contacto con figuras que se encuentran bajo escrutinio público.

“Para nosotros, el sector privado, nos reunimos puntualmente con ciertos ministerios pero si en algún ministerio nombran a alguien cuestionado, donde podemos exponernos a algún cuestionamiento que puede haber en temas de integridad, tenemos que ser muy cuidadosos”, dijo en conversación con Exitosa Noticias. Para revertir la postura de López, la Confiep hizo un llamado para que el Ejecutivo dé señales de transparencia.

A Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, le correspondería una compensación económica mensual de 15 mil 600 soles. (Andina)

Para Cairo, el gobierno de Pedro Castillo tampoco ha brindado muestra de seriedad e integridad. Sin embargo, espera que en un futuro cercano “estas cosas se empiecen a aclarar”, a fin de generar un clima de confianza que permita atraer más inversiones al país. Sobre Rafael López Aliaga, indicaron que a pesar de la negativa a mantener contacto con Castillo deberá entablar conversaciones con algunos de sus ministros.

“Felizmente quedan estamentos del Gobierno donde todavía tenemos personas con integridad y que conocen los temas, como es el MEF y el Banco Central de Reserva (BCR). Tenemos que defender esos espacios y ojalá, recuperarlos”, acotó Cairo. Hasta el momento se sabe que López Aliaga ha dejado abierta la posibilidad de entablar conversaciones con algunos ministros como el de Economía y Finanzas.

“Quizás algún ministro, el ministro de Economía sí podría ser, lo conozco, que es el señor Burneo. El Ejecutivo rota muy rápido, los ministros duran 15 días. Por lo menos con el señor Castillo no tengo ninguna posibilidad”, expresó el ganador de las más recientes elecciones. Este recalcó que no puede entablar una conversación con alguien quien cuenta con siete investigaciones en el Ministerio Público.

Rafael López Aliaga, el político ultraconservador y profamilia, será el nuevo alcalde de Lima 2023-2026 (AFP)

Consejo de candidato

El representante de Podemos Perú en las elecciones municipales, Daniel Urresti, señaló que no sería beneficioso para la Municipalidad sostener la negativa a reunirse con el jefe de Estado. La lejanía ocasionaría que no se logren los recursos necesarios para la obras que planea hacer durante su gestión, sostuvo quien quedó segundo en los más recientes comicios. “Ese discurso es el que a él le ha permitido ganar estas elecciones y tiene que ser consecuente con ello”, agregó.

Sobre el encuentro que Urresti sostendría con López Aliaga indicó que sí se encuentra dispuesto a conversar. “Si el alcalde de la ciudad de Lima invita a un vecino, es prácticamente un honor que me invite a mí como un vecino”, declaró a la prensa para luego calificarlo como un honor. Por su parte, el alcalde electo ha señalado que no ha recibido respuesta por parte de su contrincante.

“Le he escrito por WhatsApp (a Daniel Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, manifestó Rafael López Aliaga.

SEGUIR LEYENDO