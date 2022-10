Pedro Castillo en Ayacucho: “Salimos del país no para hacer turismo”

Este domingo, el presidente Pedro Castillo visitó la ciudad de Cangallo, en Ayacucho, para liderar la ceremonia de aniversario en esta localidad. Cabalgando un caballo, el mandatario fue recibido entre aplausos y arengas por su visita.

El jefe de Estado llegó a la región Ayacucho, acompañado por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua, y del Interior, Willy Huerta.

Durante su alocución, Castillo Terrones hizo referencia al viaje que el Congreso de la República le negó para que represente al Perú en Europa. “Salimos del país, no para hacer turismo”, expresó el dignatario.

“Tenemos pendientes compromisos políticos y económicos fuera del país y la próxima semana vamos a solicitar nuevamente al Congreso salir del país, no para hacer turismo, sino para arrancar compromisos para darle a los niños y madres de Cangallo, a los agricultores de Ayacucho y el Perú”, puntualizó.

“Vengo en mi primera visita emocionado por el coraje de este pueblo y que nunca dejaron de creer en el Perú y nunca dejaron de creer en esta patria y en su destino, pero vengo sobre todo a esta tierra a cumplir como presidente y anunciar los proyectos que mi gobierno ejecutará durante los próximos meses. Como parte de la descentralización territorial instalamos una mesa de desarrollo para lograr los anhelos y aspiraciones de este pueblo que por muchos años fueron olvidados, por eso a través de Essalud se ha registrado la idea del proyecto 205669 en el banco de inversiones para construir el Hospital Bicentenario que permitirá mejorar y ampliar los servicios de salud iniciando su ejecución en marzo del 2023 se concluirá a fines de ese año y servirá para atender a la población asegurada”, expresó.

“Hemos resistido 200 años de olvido y ahora con el Gobierno del pueblo queremos cambiarlo todo para que nosotros los olvidados entremos de una vez por todas a ser los verdaderos actores y los protagonistas del desarrollo que vaya en beneficio del Perú”, sostuvo.

Antes de concluir con su discurso, Pedro Castillo también se refirió a los viajes que su familia ha hecho en el avión presidencial, haciendo comparación con otras autoridades que no fueron cuestionadas por ello.

Pedro Castillo llegó a Cangallo en Ayacucho cabalgando un caballo.

“Si bien es cierto, los escenarios políticos actuales han cambiado porque es la primera vez que en el Perú dirige el destino del país un hombre rural, pero no hemos venido a robarle ni un centavo a este país. Yo quisiera decirle que con las nuevas autoridades que se han elegido estoy seguro de que van a gobernar hasta el último día de su gestión y que los que vengan que se trabaje de cara al pueblo”, expresó.

“Por eso quiero decirles que no nos van a doblegar, han empezado con la familia, se inventan cosas, como no tienen otra cosa que hacer, hablan hasta del avión presidencial y que pasaba anteriormente de las borracheras y otras cosas que pasaban dentro del avión presidencial cuando se llevaban otras cosas y hasta droga dentro de ese avión. Desde acá les digo que voy a seguir utilizando el avión presidencial para bajar a todos los lugares del país juntamente con los ministros, con las autoridades y el entorno de la familia presidencial. No nos van a intimidar”, agregó.

SEGUIR LEYENDO