¿Cómo eligen los peruanos y qué reflexión nos dejan las elecciones 2022?

El domingo 2 de octubre, cerca de 24 millones de peruanos emitieron sus votos durante las elecciones regionales y municipales 2022. Fueron más de 10 horas de jornada electoral para que la ciudadanía pueda elegir a sus autoridades que los representará por 4 años consecutivos.

Ante esto, Infobae conversó con José Ventura, profesor de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Esan, quien nos explicó desde un punto más analítico el comportamiento de los electores al momento de elegir a sus representantes, teniendo en cuenta el ausentismo de la población.

“Algo que ha sorprendido en estas elecciones ha sido el nivel de ausentismo, ha sido el más alto y, por otro lado, la elección del señor Rafael López Aliaga como virtual alcalde de Lima, el cual ha tenido menor votación para ser elegido, históricamente comparado con otros candidatos. Lo primero que podríamos mencionar es que parece que la población está empezando a tener una manera sugerente de concebir la acción política, es decir, la acción política convencional de ir a votar, de elegir a sus autoridades, lo percibe como algo tradicional y que no tiene mucha efectividad. Por lo tanto, el proceso de votar ya no se está convirtiendo en una acción importante o significativa para las personas, eso se refleja en el ausentismo la elección a candidatos que no logran ni el 30% de aprobación, prácticamente estamos diciendo que la cuarta parte de toda la ciudad de Lima ha elegido a una autoridad. Eso demuestra que la vía de una participación política convencional no es la más adecuada”, enfatizó el analista.

“Sin embargo, en contraste, las movilizaciones frente a un tema político social es mucho más significativo. Por ejemplo, estos días que ha estado los representantes internacionales de la OEA en nuestro país, se ha visto cómo se ha movilizado la gente a favor de una u otra ideología y esa actividad, que también es política, parece ser más significativa que el acto de votar”, precisó.

“Tengo que ir a votar por obligación, porque no quiero pagar la multa”

Un punto importante que destacó Ventura, es que, efectivamente, para muchos peruanos el acto de ir a votar se ha convertido en una obligación y porque esto genera una multa si en caso no se llega a sufragar. Si no pagas esta sanción, no puedes realizar diversas gestiones administrativas.

“La ciudadanía se siente obligada por ir a votar porque no quiere pagar una multa, entonces su comportamiento es más cumplir que por conciencia. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones muchos han ganado porque ya son rostros conocidos, porque aquí también predomina la frese: “mejor vale viejo conocido que nuevo por conocer”, es por eso que la población va y vota, no le interesa más que eso. Sin embargo, esto es un patrón de rechazo a los partidos políticos normales, rechazo a la votación, rechazo a los partidos políticos, a los modelos de representación de la democracia”, sostuvo.

Distancia con Pedro Castillo

Para el analista, uno de los puntos claves que tuvo Rafael López Aliaga y que le resultó muy bien en estas elecciones, es que desde un principio el líder de Renovación Popular marcó una distancia con el Poder Ejecutivo y con el presidente Pedro Castillo y de alguna forma, eso “representó el sentir de muchos peruanos”.

“El caso de López Aliaga es uno de ellos. Lo que el actual alcalde representa para el ciudadano no es su propuesta política, porque ahora va a tener una responsabilidad porque sus propuestas eran de gran expectativa como crear una Lima moderna. Pero lo que en realidad representa es un personaje que pueda hacer equilibrio al Ejecutivo, por lo tanto, él representa ese rechazo, a lo que muchos ciudadanos mencionan que es marcar esa distancia con el presidente Pedro Castillo. Por ende, hay un voto representativo del personaje que aglutina a la población, por eso podemos decir que es un voto más político y menos de representación por la ciudad en sí”, sostuvo para Infobae.

“Esta campaña ha sido de exacerbación emocional frente a otras entre el señor López Aliaga y Daniel Urresti para el caso de Lima, porque en realidad la confrontación no fue de ideas, ni de propuestas, menos de planes. El tema está en que cada uno representa diferentes segmentos de la población y diferentes apuestas políticas de la población. Ganó López Aliaga porque representa el equilibrio que la gente busca para Pedro Castillo, ese fue un elemento clave”, remarcó.

“Población Cínica”

Para José Ventura existe otro punto muy claro que se ve y se siente post comicios, que es cuando ya sale elegida una autoridad, luego la critican y no se “explican” cómo pudo salir elegida. El caso más actual es la victoria de Rafael López Aliaga, quien muchos ciudadanos de a pie ya iniciaron sus reproches contra el virtual alcalde de Lima.

“Está afectando seriamente a la democracia la forma en cómo los peruanos estamos eligiendo a nuestras autoridades. Porque esta población que eligen a sus autoridades y luego se quejan, dentro de unos meses más comenzarán a levantarse para pedir la revocatoria y nuevamente entraremos a la inestabilidad política seria. Creo que lo está cuestionando todos estos procesos electorales es el concepto mismo de participación política que la democracia había diseñado. Creo que hay que pensar en nuevos mecanismos, nuevas maneras. Primero hay que fortalecer estos partidos políticos. Hay que reconocer que estamos en una sociedad completamente diferente, el modelo democrático representativo que calzaron perfectamente bien para el siglo XX, pero ahora estamos en otros tiempos y modelos de desarrollo o se está agotando el modelo, si es que ya no se agotó, por lo tanto, es importante repensar en nuevos mecanismos de participación”, precisó.

¿Con cuánto de aprobación fue elegido Rafael López Aliaga?

Según la actualización de la ONPE con el 98.8% de actas contabilizadas y el 100% de actas procesadas, se puede saber que el candidato Rafael López Aliaga obtuvo en estos comicios electorales el 26.353 % frente a 25.337 %, votos a favor del postulante Daniel Urresti.

Multas electorales de las Elecciones Regionales y Municipales 2022:

Según la Ley N.º 28859, las multas que deberás pagar son:

S/ 92.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 46.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23.00 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230.00 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230.00 por negarte a conformar la mesa electoral.

