Katy Jara y su esposo causan polémica al criticar a los creyentes del ‘Señor de los Milagros’

Katy Jara y su esposo critican a los creyentes del 'Señor de los Milagros'. (Facebook)

Desde que decidió dejar su vida artística para dedicarse al cristianismo, Katy Jara ha generado algunas portadas en los medios de comunicación por sus diferentes comentarios y esta vez vuelve a generar polémica al mostrarse en desacuerdo con la imagen del ‘Señor de los Milagros’ y criticar a sus fieles seguidores que cada año no dudan en salir a las calles en el mes de octubre para venerarlo.

La excantante de cumbia junto a su esposo utilizaron sus redes sociales para cuestionar a los creyentes del ‘Señor de Pachacamilla’, quienes asistieron a la primera procesión el pasado 08 de octubre. A través de su cuenta oficial de Facebook, Marvin Bancayan comenzó causando controversia con su publicación donde expresa su rechazo por el hecho.

“Caminan ciegos delante de un madero inútil, le ofrecen todo tipo de incienso, cuando ni siquiera saben por qué lo hacen o que significaba ofrecer incienso, peor el color morado, perdona Señor tanta ignorancia y perdóname a mi por juzgar al prójimo pero si no les dicen cómo serán salvos mi creador. Lo peor es que cargan una imagen definida de alguien que no es el hijo de Dios”, se lee como parte de su publicación.

Esposo de Katy Jara critica a los creyentes del 'Señor de los Milagros'. (Facebook)

Por su lado, Katy Jara apoyó las palabras del padre de sus hijos y también compartió en Facebook un breve comentario que desató el escándalo en redes sociales. “La gloria solo es para Dios. Éxodo 20, de el 2 al 5, no te harás imagen, ni ídolos, ni estatuas, ni te postrarás ante ellas. Escrito está en las Sagradas Escrituras”, escribió acompañado de una imagen del ‘Señor de los Milagros’.

Aunque a las pocas horas la artista nacional decidió eliminar su post, volvió a publicar otro mensaje resaltando varias frases que están escritas en la biblia: “No tendrás otros dioses fuera de mí (...) No te harás una estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra (...) no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yavé, tu Dios, soy un Dios celoso”.

Esto fue acompañado de sus propias palabras donde asegura que no teme dar a conocer lo que piensa. “Lo que dice la misma Biblia católica. Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 5. No estás en la obligación de creerlo si no quieres, pero yo sí estoy en la obligación de decirlo. Proclama solo al Señor tu Dios”.

Katy Jara y lo que opina sobre 'El Señor de los Milagros'. (Facebook)

Como era de esperarse, ambas publicaciones tuvieron miles de reacciones por parte de los usuarios, quienes les pidieron respeto por sus creencias y los invitaron a no criticar las diferencias que existen en la religión cristiana - católica.

“Aprende a respetar los ideales y religión de los demás, los cristianos hacen tonterías como no comer algunos alimentos derivados de los animales, ponerse tal ropa, etc y nadie los dice nada”, ″Dejemos a cada uno con su religión. Lo más importante es tener a Dios presente en nuestras vidas y, por lo tanto, en nuestro actuar”, “Dejemos de juzgar. Si sabes a quien adorar y la forma correcta hazlo y vive de tal forma que agrade a Dios. No critiques a los que aún no tienen este conocimiento”, fueron algunos de los descargos de los cibernautas.

