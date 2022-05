Katy Jara cuenta por qué decidió volverse cristiana y dejar la cumbia: “Tuve miedo pero decidí por Cristo”

Katy Jara revelo que se entregó a Cristo por la Covid-19. (Foto: Instagram)

Katy Jara generó revuelo entre sus fanáticos luego de dar a conocer que se entregaría al cristianismo y cambiaría su estilo de vida. Desde entonces, la cantante se ha dedicado a publicar en sus redes sociales diversos temas de religión y conversar con sus seguidores sobre la palabra de Cristo.

Es así como, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la artista nacional contó el motivo principal del por qué decidió dejar por completo la cumbia y el medio artístico para comenzar a dedicar sus canciones a su nueva creencia religiosa.

Según reveló Jara, el virus de la Covid-19 infectó a su esposo y pasó un duro momento que la llevó a reflexionar sobre su vida. Asimismo, confesó que el primero en volverse cristiano fue el padre de su hija y al los pocos meses ella lo siguió.

“El primero que hizo la oración de recibir a Cristo en su corazón fue mi esposo. En la primera yo no lo acompañé porque tenía como temor y miedo porque estaba haciendo concierto de cumbia“, comenzó contando Katy Jara a sus fans.

“Cuando nos enfermamos de COVID-19 por segunda vez, ahí decidí entregar a Cristo mi corazón, pero era una entrega más que todo por temor, porque en ese momento sentía que algo le podía pasar a mi esposo. Me sentía mal, muy vulnerable. Tenía temor que mi hija también se podría haber contagiado, gracias a Dios que no”, agregó.

En otro momento, señaló que tuvo que estudiar bastante antes de tomar la decisión de entregarse a Jesús de manera genuina. Además, recalcó que junto a su pareja quisieron transformar sus creencias.

“Ambos nos hemos entregado a Cristo en nuestro corazón (...) Después de muchos meses de estar estudiando, nuevamente juntos decidimos recibir a Cristo en nuestros corazones de manera genuina y con ganas ardientes de iniciar una nueva vida”, indicó.

Finalmente, confesó que recientemente se bautizó con el padre de su primogénita en una ceremonia muy íntima con su Pastor. “Pasaron unos meses más y nos bautizamos juntos. Fue un bautismo perfecto, un momento muy bonito e íntimo”.

KATY JARA EXPLOTA POR BURLAS TRAS PROMOCIONAR CONCIERTO RELIGIOSO

Katy Jara no se quedó callada y decidió responderle a todos sus detractores con un extenso texto en su cuenta oficial de Facebook donde no tuvo reparo en criticar las grandes sumas de dinero que se pagan por escuchar a artistas del reggaetón en comparación a los cantantes de música cristiana.

Esto luego de que varios usuarios se burlaran de ella por promocionar algunos conciertos de cantantes cristianos, pues existen muchos que aún no creen en su conversión y critican su fe.

“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fueran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona todo para cantar en sus conciertos canciones que incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo de alabanzas, la gente se indigna”, se lee.

“O sea, ¿Los músicos cristianos no comen? ¿No tienen familia? ¿No tienen sueños? ¿Están obligados a tocar gratis? (...) Aquí en Perú, aún los músicos cristianos no tienen pagos justos que les permitan mantener sus familias. Sus años de preparación, tiempo invertido, no cuenta”, agregó.

