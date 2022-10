Teófilo Cubillas: cuando un empresario suizo vino a Perú para llevárselo por una exorbitante cifra

El 'Nene' había sido tildado por el mismo Pelé como su sucesor (FC BASEL).

Para 1974, Teófilo Cubillas ya era considerado una estrella del fútbol sudamericano. Pelé lo había tildado de su sucesor luego de su gran desempeño en la Copa del Mundo México 1970 y el planeta entero tenía los ojos puestos en el ‘Nene’, que con la 10, aún defendía los colores de Alianza Lima. Sin embargo, su partida estaba cerca e iba a darse de forma especial ¿A qué club fue en su primera experiencia en el exterior y cuánto pagaron por él? Te lo contamos en la siguiente nota.

Un ‘Nene’ en Europa

La leyenda peruana reveló en una edición de “The FIFA weekly”, revista semanal del ente rector del fútbol mundial, que “era conocido en Europa como el futbolista sudamericano del año y que el Mundial de México 1970 le abrió las puertas del planeta fútbol”.

El peruano marcó cinco tantos en cuatro partidos y fue considerdo el Mejor Jugador Joven del torneo.

Barcelona fue el lugar que reunió a la selección de América para jugar un partido benéfico, el cual fue llamado el I Día del Fútbol, ante una selección de Europa el 31 de octubre de 1973. El mediocampista peruano fue parte del once inicial y deslumbró con su buen fútbol en el estadio Camp Nou, culminando el partido con dos goles y llamando la atención de los espectadores, en el especial de un suizo con gran poder adquisitivo y que entonces era presidente del Comité Mundial para Niños Huérfanos y Pobres. El pase del ‘Nene’ también tuvo un fin benéfico.

Ruedi Reisdorf es el nombre que hizo lo que sea para llevarse a Teófilo a Europa, precisamente al Basilea, en 1974. El hombre que ahora es el cofundador de Fracht AG, empresa suiza que ofrece soluciones logísticas como servicios de carga de superficie y aérea, fletamento de buques y aeronaves, expedición e inspección, levantamientos pesados, inspección de rutas e inspecciones de sitios, seguros marítimos y servicios de ingeniería de transporte.

En este compromiso también participaron Hugo Sotil y Héctor Chumpitaz, que fue capitán del equipo. Al final, América venció en tanda de panales tras un empate 4-4 en el tiempo regular.

“Yo no sabía cuál era mi valor real en el mercado de fichajes. Cuando me preguntaron que cuánto costaría mi traspaso, improvisé: 100 mil dólares. Poco tiempo después, recibí una llamada telefónica de Reisdorf… ¡desde Lima! Había venido para pagar a mi club los 100 mil dólares estipulados y para llevarme con él de inmediato a Basilea. Yo no me quería marchar, así que le pedí al presidente del Alianza que me sacara de aquel embrollo. Enseguida mi precio subió hasta los 300 mil dólares. Para nuestra sorpresa, Reisdorf pagó aquella suma”, recordó el exvolante a FIFA.

El 'Nene' solo duró media temporada en Suiza y luego partió al Porto.

Por otro lado, el millonario empresario entonces, comentó para los medios los siguiente: “Compré a Cubillas como profesional, pero creo que dentro de los profesionales de fútbol también hay un gran corazón que puede comprender los proyectos con fines humanitarios. Estoy encantado con la compra. El significado de la operación es único en el mundo”.

Un ‘Nene’ con frío que prefirió marcharse

Europa era distinto y la primera experiencia de Cubillas no fue la mejor. El frío fue el principal inconveniente para el talentoso mediocampista y, a penas medio años después, decidió cambiar de club. Porto de Portugal sería la siguiente parada, donde fue el mejor pagado en al Liga NOS, incluso por encima de Eusebio, leyenda lusa.

El 'Nene' no soportó las bajas temperaturas y su nivel fue bajo en Suiza (BASEL FC).

“Fui solo, sin conocer el idioma. Me alojé en casa de Reisdorf, que cuidó maravillosamente de mí, pero que solo me daba ensaladas para comer, porque quería mantenerme sano. Cuando llegué a Basilea, yo pesaba 74 kilos. Un mes más tarde no pesaba más que 64. Pero lo que más problemas me daba era el frío. Siempre estaba helado y entrenaba con jerséis (camisetas de manda larga), gorro y cremas protectoras en la cara”.

Sin embargo, ambos, Teófilo y Ruedi, mantuvieron una excelente relación en los siguientes años, al punto de encontrarse en algunas ocasiones. Como en el 2015, cuando el suizo visitó al peruano para recordar todo lo que vivieron.

Hugo Sotil y Teófilo Cubillas con Eusebio. | Foto: ARKIVPERU

