Juan Carlos Oblitas cuestionó las amenazas e insultos de los hinchas de Cruz Azul contra Luis Abram

Juan Carlos Oblitas habló del momento tenso que Luis Abram pasó.

Luis Abram no la pasa bien en Cruz Azul y es que después de la dolorosa y abultada derrota ante América por la Liga MX, los hinchas del conjunto ‘celeste’ descargaron su molestia contra él. Juan Carlos Oblitas, Director General de Fútbol de la FPF, opinó de lo que le pasó al defensor nacional y criticó la actitud de los fanáticos mexicanos.

El ‘Ciego’ fue consultado si se ha comunicado con el central peruano y su respuesta fue negativa. “El cuerpo técnico en general siempre está cercano a los jugadores que tienen posibilidades de ser llamados a la selección”, declaró para las cámaras de GOLPERU.

“Es un tema desagradable y así como le ha pasado a Luis, le puede pasar a cualquiera sobre todo en clubes de Latinoamérica. Somos muy calientes para los hinchas”, complementó el integrante de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Qué pasó con Luis Abram?

Cruz Azul fue goleado 7-0 por América en la última jornada del campeonato mexicano. Obviamente esto causó el desagrado por parte de los hinchas y la víctima fue Luis Abram. En la salida de su entrenamiento, el peruano se detuvo a dar declaraciones en su auto cuando iniciaron las palabras ofensivas en contra de él.

Desde “rómpete la ma...” hasta “a ti te está pagando por caminar en la cancha”. Esas fueron algunas de las frases de la hinchada ‘celeste’, la cual se aproximó al complejo deportivo para increpar a los jugadores por el vergonzoso resultado.

El integrante de la selección peruana fue amenazado. “Se los hemos dicho a todos, pero lo único que te voy a comentar es que estamos viniendo esta primera vez de buena gente. No va a haber una segunda. O le echan huev…o vamos a hacer que les echen”.

Los fanáticos de la 'Máquina Cementera' cuestionaron al zagueron peruano. (W Deportes)

Oblitas sobre los partidos amistosos de Perú

La era Juan Reynoso ya inició días después de su presentación en conferencia de prensa. El ‘Cabezón’ ya viene observando a sus posibles convocados tanto locales como extranjeros para su soñado debut. La ‘bicolor’ enfrentará a la selección de México en Estados Unidos, pero existe la posibilidad de que haya un segundo rival.

“El de México ya está confirmado, pero el otro mientras no firmemos contrato no puedo dar ninguna información al respecto. Si hasta mañana no cerramos el segundo partido, estamos dependiendo una empresa que tiene contrato con la federación, entonces jugaremos un compromiso y entrenaremos allá para que Juan pueda contar los jugadores. Espero que se resuelva el tema del otro rival”, manifestó Juan Carlos Oblitas.

Luis Abram en la selección peruana

Juan Reynoso dará la nómina de futbolistas para enfrentar a los ‘charros’, aproximadamente, el 9 de setiembre. Luis Abram, a quien ya lo dirigió el técnico peruano en Cruz Azul, podría ser llamado para este amistoso.

Asimismo, el central ha sido muy considerado por Ricardo Gareca en las pasadas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El jugador de 26 años estuvo en la derrota ante Australia por penales, que significó que la ‘blanquirroja’ se quede fuera de la máxima competencia.

Luis Abram ha disputado 31 partidos con la selección y le ha marcado un gol a Brasil.

Próximo partido de Luis Abram

Cruz Azul chocará con Querétaro por la jornada 11 de la Liga MX. El partido está programado para el sábado 27 de agosto a las 17:00 (hora de Perú) en el estadio Azteca. Su rival viene de ganarle 2-0 a Tijuana.

Posición de la ‘máquina cementera’ en el torneo mexicano: El equipo de Luis Abram se ubica en la penúltima casilla. Solo ha podido sumar ocho puntos de 30 posibles. 2 victorias, 2 empates y seis derrotas son sus estadísticas.

