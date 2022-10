‘Los Niños’ integrarían otras bancadas además de Acción Popular, según César Nakazaki

César Nakazaki espera que la Fiscalía informe quiénes son el resto de integrantes de 'Los Niños'.

Varios meses después de su señalamiento, todavía no se conocen todos los detalles acerca de ‘Los Niños’, el grupo de congresistas con estrechos vínculos con el gobierno de Pedro Castillo que se habría visto beneficiado del mismo. Si bien hasta el momento se conoce que sus integrantes serían miembros de la bancada de Acción Popular, el abogado de Karelim López, César Nakazaki, ha indicado que provendrían de más tiendas políticas.

“Es más que Acción Popular”, señaló la defensa legal de la empresaria, pero no brindó mayores datos como los nombres de otros miembros a fin de no entorpecer las investigaciones fiscales que se vienen realizando. “Dentro de las varias redes de negocios ilícitos que generaron los casos Sarratea, una es el hecho de haber negociado con algunos congresistas para [defenderlo]. No son seis, son 12 aproximadamente”, manifestó.

Nakazaki resaltó que estos parlamentarios habrían votado en contra de las mociones de vacancia e interpelación a ministros a cambio de participar en decisiones en torno a licitaciones públicas y la contratación de personal de confianza en los ministerios. Se trataría de un brazo político asentado en el Poder Legislativo que habría servido de gran ayuda al gobierno del presidente Pedro Castillo.

César Nakazaki, quien es defensa de la colaboradora eficaz, aseguró que “el abanico es muy amplio” en cuanto a los autores de la amenaza.

“A cambio de... designaciones en cargos determinados, ellos daban sus votos favorables para traerse abajo las interpelaciones, los cuestionamientos contra el presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones [Juan Silva]”, dijo a RPP el abogado César Nakazaki. Este resaltó que está en manos de la Fiscalía revelar quiénes son los otros integrantes del grupo de congresistas en cuestión.

“Nos están llamando del Congreso para que declaremos, justo son los investigados. Lo que quieren es que rompamos nuestro compromiso, que es el siguiente: La única persona autorizada para difundir la información y distribuirla es el fiscal a cargo de la colaboración eficaz. Él decide el momento de difundir”, recalcó el abogado. Por el momento, la mencionada institución ha iniciado un proceso contra un grupo de parlamentarios.

Investigación en marcha

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio la orden de investigar a seis congresistas, todos ellos integrantes de Acción Popular que formarían parte de ‘Los Niños’. Todos ellos estarían vinculados con el exministro Juan Silva, el mismo que ha sido señalado de formar parte de una organización criminal y que se encuentra prófugo de la justicia desde hace varios meses.

Parlamentarios serán investigados como organización criminal.

El proceso en marcha involucra a Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos miembros del partido de la lampa. Las autoridades han dispuesto que el proceso de investigación sea por 36 meses. Sin embargo, la Fiscalía no es la única institución que ha dispuesto iniciar un proceso contra el mencionado grupo de congresistas.

El pasado 3 de octubre, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó iniciar con la investigación por el caso ‘Los Niños’. Como se recuerda, el pasado 4 de agosto, el partido Acción Popular expulsó a los congresistas que integrarían el grupo beneficiado por el gobierno de Pedro Castillo. Por su parte, la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra los legisladores cuestionados.

