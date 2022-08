Congresista Elvis Vergara registra llamadas con el presidente Pedro Castillo y el exministro Juan Silva

Poder Judicial advirtió un peligro de que el referido proceso de elección termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil. Foto: El Peruano

La situación legal del congresista Elvis Vergara (Acción Popular) se podría complicar en los próximos días. La tesis brindada por la lobista Karelim López a la fiscalía, en el sentido que sería uno de los llamados “Los Niños” por sus nexos con el Gobierno, cobra con mayor fuerza a partir de una nueva revelación.

Según el diario Perú 21, el parlamentario de la lampa registra comunicaciones telefónicas con el presidente Pedro Castillo y el hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. De hecho, la publicación señala que es el mismo Vergara quien llama a las dos autoridades a pesar de que, en su momento, negó cualquier vinculo alguno.

El actual vocero de Acción Popular utilizó dos celulares para hacer los contactos con el presidente, quien usaba el número 929851100, y con el extitular del MTC, que respondía con el número 931175838.

Vergara llamó por primera vez a Castillo el 12 de octubre de 2021 a las 8:41 a.m. El jefe de Estado no contestó, pero el parlamentario insistió con un mensaje de texto a las 8:44 a.m. Un minuto después envió otros dos mensajes que le surtieron efecto. Castillo respondió a las 8:58 a.m., según el registro. A las 8:59 a.m., el entonces portavoz de AP le envió otros dos mensajes.

FILE PHOTO: Peru's President Pedro Castillo walks, ahead of delivering his Independence Day address to the nation, outside the Legislative Palace in Lima, Peru July 28, 2022. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

El congresista acciopopulista envió un mensaje al presidente a las 2:40 p.m. y este último le respondió a las 5:10 p.m. el pasado 19 de octubre. Un dato clave aquí es que, al día siguiente, Elvis Vergara se convertiría en el vocero titular de su grupo político.

Juan Silva

Por su parte, Elvis Vergara se comunicó con el exministro Juan Silva días después de que el programa dominical Cuarto Poder difundiera las reuniones clandestinas del presidente Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.

El 1 de diciembre, Vergara llamó a Silva a las 8:11 p.m. y sostuvo un diálogo que se extendió por un minuto 43 segundos. Dos días después, ambos conversaron 18 segundos a las 9:06 a.m. El mismo 3 de diciembre hablaron otras dos veces.

En la publicación se indica que el parlamentario de Acción Popular se reunió con Silva el 4 de octubre y el 26 de noviembre.

Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones. Foto: Andina.

Los Niños

Karelim López reveló ante la Comisión de Fiscalización que hubo un grupo de congresistas que tenían nexos con el Gobierno. Estos serían Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.

Según la colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, los parlamentarios de la lampa y el exministro Juan Silva estaban involucrados en presuntos actos de corrupción que implican contratos millonarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo las órdenes del jefe de Estado, Pedro Castillo.

De acuerdo a López, los congresistas Doroteo, Mori, Flores, Espinoza, López y Vergara apoyaban con sus votos en el Parlamento a cambio de recibir obras para sus regiones.

Investigación

Por esta tema, el 5 de mayo pasado, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez abrió una investigación contra los parlamentarios antes mencionados y el exministro Juan Silva.

“A los congresistas se les investigará por los presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas chinas: China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Rallway Tunel Group. Los citados congresistas tendrían conexión con el dueño de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC que habría ganado seis licitaciones, toda vez que habrían brindado el nombre de esta última para que tenga participación con las referidas empresas chinas”, señaló el fiscal Rafael Vela.

“Sobre este hecho, el exministro Juan Silva Villegas habría tomado decisiones en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, especialmente en las licitaciones y favorecimientos a las referidas empresas, acciones en las que habrían participado los congresistas. Estos parlamentarios habrían sostenido diversas reuniones en Palacio de Gobierno, con la participación del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones”, agregó el Ministerio Público.

