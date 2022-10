Rafael López Aliaga descarta reunirse con Pedro Castillo: “Yo no trabajo con ese corrupto”

Rafael López Aliaga pide renuncia de Pedro Castillo | Canal N

Tras confirmarse su victoria en las elecciones municipales, Rafael López Aliaga descartó una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, antes de que asuma la alcaldía de Lima el 1 de enero del próximo año. Fiel a su estilo, lanzó una serie de calificativos contra quien será su nuevo vecino en la Plaza de Armas cuando se instale en la comuna metropolitana.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó.

López Aliaga le dijo al jefe de Estado que “por el bien del país, renuncie de una vez y se asile en otro país para que no lo persigan”. “No se puede porque estructuralmente es imposible”, agregó. El líder de Renovación Popular acotó que mantiene su posición respecto a que Castillo, al que calificó como “corrupto” por las investigaciones fiscales que hay contra él en el Ministerio Público.

Pedro Castillo saluda elección de nuevas autoridades

No postulará a la presidencia

Rafael López Aliaga mencionó que “lo voy a decir una vez más, y esta es la 31 vez. No voy a postular a la presidencia, no voy a dejar la alcaldía a la mitad para postular”

“Estoy buscando un candidato consenso que se una a todos los partidos democráticos que existen en nuestro país, tenemos que pensar en el Perú y en las personas. Ya lo he dicho una vez más voy a concluir mi mandato como alcalde”, expresó.

Según el reporte de la ONPE de las 13:48 horas de este lunes 3 de octubre y con el 97.595% de actas contabilizadas (100 % de actas procesadas), Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, logra un 26.287 % de votos válidos (1′373,774 votos) y Daniel Urresti, de Podemos Perú, obtiene el 25.379% de votos válidos (1′326,296 votos).

Diversos políticos se pronunciaron para felicitar a López Aliaga en redes sociales. Los saludos, como era de esperarse, provinieron de sectores de la derecha que expresaron su apoyo al empresario hotelero en los últimos días por considerarlo como la única, y verdadera, opción de oposición al gobierno de Castillo.

“Un saludo al alcalde electo de Lima Metropolitana Rafael López Aliaga. El reto es enorme, deberá tener una gran capacidad de trabajo, ser un gran ejecutor, un visionario, rodearse de los mejores, ser austero, tener enorme sensibilidad social y amor a nuestra ciudad. ¡Le deseo éxitos!”, escribió la congresista fujimorista Patricia Juárez en su cuenta de Twitter.

“¡Viva Lima! Lima eligió a Rafael López Aliaga. Le deseo éxito en su gestión. En términos políticos, de gestión y de probidad personal es lo mejor que llega a Lima. Haga usted, señor alcalde de Lima, los limeños se lo agradecerán”, agregó Tania Ramírez (Fuerza Popular).

