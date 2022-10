Lucho Paz: “Las cumbias antiguas son las que siguen representando al Perú”

Lucho Paz y su carrera musical. (Instagram)

Lucho Paz es una de las voces más representativas de la cumbia en nuestro país. Aunque en sus sueños estaba convertirse en baladista, el destino lo llevó a ser ‘La Voz Elegante de la cumbia’ en nuestro país. Hace unas semanas sufrió una descompensación en el escenario, pero ahora, ya casi recuperado, sigue trabajando en lo que más le gusta hacer: cantar.

El intérprete conversó con Infobae y habló de su salud, su carrera, sus éxitos musicales, el riesgo de ser músico y su reciente feat con Marcos Llunas. Lucho Paz tiene una carrera alejada de los escándalos y confiesa que le hubiera gustado estar en un escenario internacional representando a nuestro país.

Lucho, ¿cómo va recuperándose después de su descompensación en Cajamarca?

Ya mejor. Justamente ya casi estoy terminando mi tratamiento, pero tuve dos presentaciones a las que sí asistí. Ahora ya estoy prácticamente recuperado, casi 100% y bueno seguimos trabajando a pesar que hemos estado un poco mal de salud.

¿Qué era lo que tenía?

Después de lo que pasó en Cajamarca, tuve un tratamiento rápido y bueno fue una fuerte infección que comprometió muchos órganos. Me tuve que medicar para cumplir con algunas presentaciones y con ayuda de la orquesta se pudo manejar.

Ahora, ya está con ganas de volver a los escenarios…

Por supuesto, claro que sí. Empezar nuevamente mis giras y continuar con lo que he venido trabajando.

El público le expresó su cariño cuando sufrió la descompensación. ¿Cómo se sintió con este respaldo?

Así es. Con esta magia que son las redes sociales, he visto como el público ha demostrado su cariño, su preocupación y eso para mí es muy gratificante. Mis compañeros, mis colegas musicales mandándome su apoyo y el público sus oraciones para que yo pueda restablecerme rápido, para mí es lo mejor que puedo recibir.

Acaba de lanzar el tema ‘Te Extrañaré’ con Marcos Llunas

La producción con Marcos Llunas es algo que hemos venido preparando y esperando que sea del agrado del público. Es la primera vez que Marcos canta cumbia. Le dimos la canción, le gustó y se ha hecho un bonito videoclip con él. Él va a venir dentro de 15 días creo y vamos a comenzar a promocionar el tema.

¿Qué tal la experiencia de trabajo con él?

Una persona que le gusta lo que hace, un gran profesional. Se acopló rápido al tema, su fuerte son las baladas, para él fue una experiencia muy bonita. Él mismo me lo dijo en su primera vez que graba cumbia y decidió hacerlo conmigo porque le hablaron de mí y que me conocen como ‘La Voz Elegante de la Cumbia’. La pasamos muy bien y lo estamos esperando con ansias para cantar en vivo el tema también.

Con más de 3 décadas en la cumbia, ¿cómo ve su carrera hoy?

Son ya casi 38 años de carrera. Mi sueño era ser baladista, porque yo empecé en los festivales cantando baladas, esa mi perspectiva. No me quejo porque, aunque yo no esperaba ser un cumbiambero, mi vida dio un giro al encontrarme con la primera orquesta que me dio la oportunidad de estar en el escenario como fue el Grupo 5 y con ellos aprendí a cantar cumbia. Con el pasar de los años comencé a cantar a mi estilo y APDAYC me bautizó como ‘La voz elegante de la cumbia’, porque lo hacía como balada. Ahora sigo grabando las cumbias a mi estilo y creo que así voy a seguir hasta el final de mis días.

En todos estos años hay muchos temas que han quedado con su voz

Hay temas que me identifican como ‘Motor y motivo’, ‘Que levante la mano’, ‘Tu amor fue una mentira’ y eso va a seguir por un buen tiempo. Ahora todos los grupos y orquestas están regrabando sus temas antiguos y casi no hay un éxito nuevo.

‘Te extrañaré’ es un éxito de años atrás, es una regrabación...

Así es, es un tema mío de hace mucho tiempo y lo estoy volviendo a grabar porque en YouTube tiene buenas vistas. Grabar ahora temas nuevos es un riesgo, porque para que el público lo pueda saborear tiene que pasar mucho tiempo, si es un éxito de un día para otro, sino no. Lo que si funciona es remasterizar temas antiguos.

La cumbia es un género antiguo que ahora los jóvenes viralizan en redes sociales…

Los jóvenes están acercando de una forma muy diferente. En el TikTok a veces las cumbias antiguas son cortitas, pero quedan. Las canciones antiguas siempre van a ser las que han marcado, ahora no hay una cumbia que represente al Perú, siempre son las cumbias antiguas y eso creo que va a seguir por mucho tiempo más de generación en generación. Un tema que fe un hit como ‘Tu amor fue una mentira’, dónde voy a cantar, siempre lo solicitan jóvenes, muchachos.

¿Cree que es el cantante quién hace a la canción?

Hay canciones que han traspasado fronteras con mi voz y después se oyen en otras voces y no es igual. Incluso las radios se quedan con las voces antiguas, aunque se regraben. Yo creo que eso es una marca de cada cantante, de cada artista, ya sea el grupo en que haya estado, eso va a ser imborrable, porque el público lo identifica. Yo voy a cualquier escenario y la gente lo pide.

¿Es complicado seguir cantando temas que interpretó cuando estaba en grupos?

Lamentablemente, cuando hay grupos que son importantes, en el Spotify, por ejemplo, ya tratan de borrar o silenciar las canciones que uno ha grabado porque no quieren que siga sonando con la voz de uno, sino con la voz de otro nuevo cantante. Eso nunca se ha visto, solo se ve acá en Perú.

Pero, ¿en el escenario si las puede cantar?

Así es, el público ya sabe y no pueden tapar el sol con un dedo. Dicen: ‘esa canción fue grabada por el señor Lucho Paz’, ese es un sello que queda.

Por otro lado, ¿la música es una carrera sacrificada pero gratificante?

Sí, cuando uno lo lleva por dentro la música, si es gratificante porque estás haciendo lo que te gusta. A mí lo que siempre me ha gustado ha sido la música, cantar, expresarme así por medio de las canciones en un escenario. Tiene sus pros y sus contras, hay cosas que se sacrifican, la familia, los hijos y uno a veces no ve a su familia. Pero es gratificante porque es lo que me gusta.

Igual, existen riesgos…

Así eso, todo tiene sus riesgos. Por ejemplo, mi hermano Kike Paz salió de viaje y nunca más volvió, su bus se accidentó y nunca más lo vimos. Los artistas musicales estamos expuestos a un día salir y, en medio de tantos viajes, quizá no volver. Uno no sabe que es lo que puede pasar.

Otro de los problemas es la delincuencia, hay mucha extorsión en el mundo musical

Eso siempre se ha escuchado de los grupos cuando empiezan a subir, los grupos grandes que cobran de una manera a veces excesiva. Son empresas que son reconocidas y están al ojo de la delincuencia. Yo, gracias a Dios, soy una persona muy consciente en ese sentido. Yo doy gracia a Dios que no he pasado por eso.

¿Ni un asalto?

Solo una vez que nos asaltaron cuando yo estaba en Caña Brava, nos tiraron al piso para robarnos y en medio hubo una persona que dijo: ¿dónde está el señor Lucho Paz? y yo estaba tirado. A la hora que se fue, uno de ellos se acercó y me dijo: Lucho Paz soy tu hincha por si acaso (risas). Anécdotas que quedan para la vida.

También se habló de los altos costos que implica contratar a algunas orquestas, ¿qué opina?

Son grupos u orquestas que creo que ya cobran de una manera desorbitada y creo que en ese aspecto a veces los promotores no los contratan porque trabajan para ellos nada más.

¿Un cantante debe preocuparse más por el show en el escenario o por la voz?

Lo importante es el carisma del artista, la llegada hacia el público. No tiene que ser un showman, porque el público sabe a quién está viendo y eso se transmite, el público llega para verlo cantar. No tengo que hacer tanta cosa en el escenario porque ya el público me conoce, son 38 años. Una persona sin escándalos, no me han visto en la televisión tratando de llamar la atención, para nada, la gente sabe que yo me dedico a lo que sé hacer, al canto.

No es necesario tanta puesta en escena...

Hay quienes hacen sus shows, un montón de cosas para llamar la atención, pero creo que para llevar música, para llevar este arte, no se necesita hacer tanto show.

¿Considera que hay representantes internacionales de la música peruana?

Son muy pocos los que pueden demostrar el verdadero arte, el canto. No hay tantos representantes como lo tiene, por ejemplo, México, éxitos que se escuchan. Quien puede dar la cara es Gian Marco, un peruano que triunfa lejos de su país. Siempre al peruano lo tienen mal visto, nunca se ha trascendido. A mí me hubiera gustado estar en México dar la cara por el Perú.

Se critica a algunos artistas por su poca preparación para el canto, pero ¿hay talento en el Perú?

A veces veo cantantes que no dan la talla en escenarios internacionales y uno piensa: ‘¿por qué no estoy allí?’. Hay chicos que cantan muy bien, pero no hay apoyo. Hay concursos como ‘La Voz’ y más, que se vuelve un show, es del momento, pero después se olvidaron. He tenido amigos que han participado y han quedado luego en el olvido. Siguen buscando trabajo en orquestas y grupos y ahí nomás, aunque tienen buenas cualidades.

