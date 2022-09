Lucho Paz regresó a Lima después de sufrir descompensación: “Es posible que me vuelvan a internar”

Lucho Paz seguirá su proceso de recuperación en Lima.

Lucho Paz preocupó a sus fans este último fin de semana tras ser internado de emergencia por sufrir una descompensación durante una presentación en Cajamarca. Como se recuerda, el cantante informó a través de un comunicado en sus redes sociales sobre la situación que atravesaba, disculpándose también con el público por no cumplir con los conciertos pactados.

“Mediante el presente comunicado informamos que Lucho Paz sufrió una descompensación en la madrugada de hoy (sábado 24 de septiembre) mientras realizaba una presentación en la Discoteca Barra Vip en Cajamarca y fue internado de emergencia en una clínica local”, se puede leer en el documento publicado en su cuenta de Facebook.

“Debido a ello, lamentablemente no podrá cumplir con las presentaciones que estaban pactadas para hoy sábado en Bambamarca y mañana domingo (25 de septiembre) en Pucallpa. Hacemos extensivas las disculpas del caso a los promotores de ambos eventos y agradecemos la comprensión del público que esperaba los shows del artista. Cabe señalar que los eventos serán reprogramados oportunamente”, finaliza el comunicado.

Lucho Paz sufrió descompensación y canceló sus shows. (Instagram)

En conversación con Infobae, Lucho Paz señaló que había tenido fiebre y malestar en Lima, antes de viajar a Cajamarca, sin embargo, decidió cumplir con su responsabilidad. Lo que nunca imaginó es que sufriría una descompensación en pleno show, por lo que tuvo que ser internado de emergencia en la clínica Limatambo.

“Ahorita estoy en tratamiento. El día jueves (22 de setiembre) estuve mal con una fuerte infección. Me llevaron a una clínica aquí en Lima y me estabilizaron un poco. La verdad es que yo no quería viajar, pero lamentablemente tuve que cumplir. El día viernes me sentí mal, la fiebre no me bajaba y como a las 12 de la noche me pasaron la voz para ir a la discoteca (en Cajamarca). Subo a la tarima, me pongo a cantar y después de 6 canciones, me empezó a venir los dolores fuertes abdominales, me faltaba el aire, empecé a sudar frío y sentí que me desvanecía, me descompensé. Los señores de la discoteca me llevaron de emergencia y me tuve que quedar”, dijo para Infobae.

El cantante llegó a Lima este domingo 24 de septiembre en horas de la tarde para reencontrarse con su familia, quien no dudó en llamarle la atención por descuidar su salud. Lucho Paz continuará con su recuperación y ceñirse a lo que digan los médicos, pues a causa de la fuerte infección que tiene deberá realizar un largo tratamiento.

“Yo le dije al médico que ya me había hecho algunos exámenes y que en estos día me iban a entregar los resultados para saber qué ocasionó mi infección. Me hizo las revisiones, me dijo que tenía que esperar internado y me pusieron inyecciones para el dolor. (...) Es una infección muy común, tiene un nombre raro. He tenido que retornar a Lima para seguir mi tratamiento y mañana (lunes 26), posiblemente, me vuelvan a internar porque son como 10 días de tratamiento”, agregó.

Lucho Paz se descompensó durante show en Cajamarca. (Instagram)

Según explicó, el artista nacional no está dispuesto a quedarse internado, pues está muy preocupado con la programación de sus espectáculos al rededor del Perú. “Yo siento que no (me quedaría internado), puede ser un par de días, pero después tengo que cumplir con un contrato que tengo. Medicándome creo que va a salir todo bien”.

Consiente de su salud

No obstante, Lucho Paz aseguró que sí ha tomado conciencia de lo sucedido y reveló a nuestro medio que también sufre de una enfermedad en el corazón. “Yo tengo un tema del corazón, soy hipertenso y operado. Es la primera vez que me pasa esto en un escenario y sí me asustó (...) Este primer concierto no pudo ser cancelado, yo le dije a la dueña del local que estaba delicado y solo fui a cumplir con la condición que me podía pasar algo. Yo empecé muy bien, pero después ya no podía seguir cantando”.

En medio de la entrevista, confesó que sus seres queridos no dejaron de llamarlo para preguntarle sobre su estado de salud y se tomó unos segundos para agradecer el cariño y la preocupación que mostraron sus fanáticos en redes sociales, quienes le enviaron sus mejores deseos de pronta recuperación tanto en Instagram como en Facebook.

“Me llamaron mis familiares, mis hijos y las personas que me rodean. Mis amigos de la música. Todos se solidarizaron conmigo y me dieron fuerzas. Yo les explicaba poco a poco cuando me preguntaban qué me pasó (...) Yo agradezco mucho a las redes y a cada uno por sus oraciones. Es algo muy reconfortante para uno porque vivimos para ellos también, están pendientes de lo que le pasa a uno y eso es muy gratificante”, concluyó.

