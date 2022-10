Reynaldo Arenas hizo recomendación a Mikael Miyashiro y recuerda la vez que criticó a Milett Figueoa

Reynaldo Arenas tiene más de 50 años de trayectoria en la actuación. | Infobae

Con más de 50 años de trayectoria en la actuación, Reynaldo Arenas no deja de dar cátedra en cada puesta en escena que presenta. Es el caso de ‘Un maldito secreto’, obra que habla sobre los prejuicios que lamentablemente aún existen en nuestra sociedad. El actor está bajo la dirección de Aldo Miyashiro y comparte roles con Ximena Arrroyo, David Carrillo, Sylvia Majo, Cindy Diaz, Gilberto Nué, Marcos Vicuña, Erick Martínez y Mikael Miyashiro.

En conversación con Infobae, el experimentado actor no dudó en opinar sobre el desempeño de Mikael Miyashiro, quien debutó en la actuación con esta potente obra. Además, siempre directo, dejó en claro que no necesita ser parte de la televisión hoy en día y explica sus razones. En otro momento, se refiere a Milett Figueroa y su incursión en Netflix. Como se recuerda, hace unos años, Reynaldo Arenas la criticó duramente indicando que “ser bonita no basta”.

Reynaldo, esta vez regresas con la obra ‘Un maldito secreto’, una obra bastante fuerte....

Sí, es un teatro contestario contra una sociedad bastante pacata, hipócrita, que no acepta la condición del ser humano. Yo creo que el teatro tiene eso, tiene que educar pero también tiene que entretener, creo que son los valores ahora de este arte.

¿Es una de las razones de por qué eliges hacer más teatro?

Sí, es que el teatro no solo es entretenimiento, uno no solo va a reírse, también va a reflexionar, que te invite a tomar consciencia de lo que eres, cuáles son los compromisos de la sociedad con la humanidad. Yo creo que esos son los valores de toda obra de arte. Solo para entretenerse, uno va a una discoteca. Esta obra une los requisitos que te comento, a parte de tener un buen verbo, los personajes son muy bien elaborados y hay una denuncia a la sociedad, considero que eso es importante.

Hay grupos teatrales que buscan esto pero no reciben apoyo...

Sí, claro. Hay muchos tipos de teatro. Ahora hay grupos de teatro que tocan temas que tienen que ver con la realidad, lamentablemente no cuentan con auspiciadores ni tienen mucha atención de los medios, pero tú vas a Villa El Salvador, hay un grupo que se llama Arena y Estera, en Comas está el Fiteca, un grupo que hace contenido social. En provincias existe un teatro muy efervescente pero que tiene todo tipo de carencias. Lamentablemente, no tienen apoyo del Estado.

Mikael Miyashiro (hijo de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos) debutó en la actuación contigo, ¿cuál es tu apreciación?

Es un chico que tiene mucho porvenir, además tiene un padre que lo está asesorando, es un niño todavía. Aún ni termina la secundaria, son sus primeros pasos. Yo creo que es importante el apoyo que tiene de sus padres, hay muchos niños talentosos pero que sus padres le cierran las puertas, le preguntan, de qué vas a vivir, todavía hay estos conceptos. La ventaja de este niño es que tiene el apoyo es sus padres, es un gran valor, eso debe ser muy gratificante para él.

¿Le auguras éxito?

Sí, por su puesto. Además es un chico estudioso, metódico, virgen todavía en el campo. Ojalá que a los 20, 30 años se dedique a hacer teatro, porque a veces la televisión te envicia y comienzas a hacer estereotipos y empiezas a agarrar una serie de gajes que te ensucian como actor. Ojalá que el papá se dedique a educarlo en la actividad teatral.

Tú estás decidido a no regresar a la televisión, ¿verdad?

No me interesa la televisión por ahora porque la televisión no aporta para nada, te llaman pero para hacer personajes muy estúpidos, no es solo cuestión de dinero, sino es aportar algo a la sociedad. No hay un canal que brinde eso, todo es tontería y media, me dedicó más a la actuación teatral, tengo dos películas que estoy filmando ahorita, proyectos, eventos, dicto talleres de teatro. Estoy todo el día ocupado, ahora estoy bien.

Muchos piensan que no se puede vivir sin la TV por la exposición que te da...

No es así, la televisión no aporta nada. Al contrario, yo creo que te priva de hacer muchas cosas, eres esclavo de la televisión, porque entrar a las 7 de la mañana y no sabes a qué hora vas a salir, y no te permiten hacer teatro. No es así.

¿Te han llamado para producciones como ‘Al Fondo Hay Sitio’?

No, no, no. Además, yo no aceptaría, no es lo que yo acostumbro a hacer, no hay nada constructivo en ese programa. Son estereotipo de personajes totalmente estúpidos, fuera de la realidad. No aporta en nada a la cultura, al contrario, deteriora.

¿Consideras que los programas solo se están dedicando a entretener?

Son programas procaces, libidinosos, malcriados, todo en doble sentido, de 40 palabras, 15 son groserías. La televisión está bien asquerosa, bien sucia. Yo ya llevo más de 50 años en esto y no voy a tirarlos por la borda con un personaje. No es cuestión de ganar dinero, sino de mantener mi imagen. Yo trabajo mucho en provincia, tengo dos obras de teatro de proyección, los cuales presento en colegios. No me falta trabajo. No se trata de tener un Porsche, sino de vivir decentemente, vivir tranquilo, poder comprar el libro que quieres y de disfrutar de una buena música, así estoy bien.

Se ha cuestionado mucho el salario de los chicos reality, por ser exorbitantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Es que eso es lo que vende, pues. La gente se queda pegada, es lo que ven. Hay un programa, creo que todavía existe, que es ‘Hablando Huevadas’. Es lo más denigrante, pero lamentablemente tiene muchos seguidores, Van al Teatro Canout y se llena, la gente está acostumbrada a eso, hay que cambiar ese chip, pero va a ser difícil. De eso se encargaría una compañía nacional de teatro, que todas las municipalidades tengan sus centros culturales, que haya leyes que favorezcan a productores que hacen teatro, exoneración de altos impuestos, promover que el Ministerio de Cultura auspicie a grupos de teatro con una pequeña cantidad, como hay en otros países, pero aquí al gobierno no le interesa el arte, es peligroso para ellos, despierta la sensibilidad y educa a la población. Al gobierno no le interesa un población educada, sino bruta, y mientras más bruta esté, es más fácil dominarla. Es la realidad.

El tema también es que sí han puesto en la parrilla programas educativos, pero estos nos son respaldados por el público....

Claro, ese es el problema, también tenemos que educar a un público. Yo a veces veo a los chicos saliendo de las universidades que hacen sus películas, se han roto la espalda haciendo años una cinta, van a la cartelera y solo dos días se quedan en exposición. Es frustrante, todos los años salen de la Universidad Católica 40 actores y actrices, ¿dónde están? ¿quién los cobija? ni un grupo teatral. Unos deciden viajar, otros se dedican a otras labores, es terrible. Hay varias universidades que sacan a sus actores, encima, no hay ni salas de cine.

Te vamos a ver también en la película ‘Al Filo de la Ley 2’...

Sí, la segunda parte, luego empiezo una película con Lucho Llosa en Ayacucho, viajo a fines de mes allá para empezar con las grabaciones. Luego viajo a Huaraz para rodar un a película con un cineasta muy bueno, es joven. La cinta se llama ‘El Puma’. Lamentablemente este tipo de películas no tienen apoyo, pero hay que darles esa fuerza y empuje para que ellos crezcan.

Actuarás con Lisandra Lizama, esposa de Mauricio Diez Canseco. También sería su debut en la actuación, ¿le ves condiciones?

Es una niña muy bonita, bueno, no es actriz. Ellas es modelo pero tiene condiciones, habrá que adiestrarla en el personaje que le van a dar, pero yo creo que si consigue a un buen maestro que la eduque para este personaje, va a salir adelante, porque tiene condiciones, tiene presencia, tiene ese carisma, hay que educarla pero sí, puede ser un descubrimiento para el cine peruano, recuerda que ella es cubana.

¿Recuerdas que también aconsejaste públicamente a Milett Figueroa? Le dijiste que ser bonita no basta...

Pero está avanzando, está creciendo a pasos agigantados, está leyendo, está tomando clases y eso me parece digno. Esa vez la samaqueamos, porque la belleza es solo eso, la belleza se termina, le dijimos, ‘anda estudia, viaja a México, a New York, prepárate, lee’ y lo ha hecho. Y está escalando posiciones.

¿Consideras que fuiste muy duro?

Jajaja, esta chica tiene consciencia de que quiere llegar a algo más. No quiere limitarse a ser una pequeña estrellita de reality, sino que quiere realmente desarrollarse como actriz. Condiciones tiene, tiene talento, tiene capacidad, tiene dinero para meterse a una buena academia y es joven, tiene mucho por delante

Sorprendió con su participación en una película para Netflix, ‘Vampiras: The Brides’...

Ese es una gran comienzo, yo creo que no hay mejor oportunidad que irse afuera. Lo sé, es lamentable, pero afuera hay mucho más trabajo, México, Estados Unidos, mismo Colombia o Argentina. Hay efervescencia artística fuerte, claro que tampoco aceptan mucho regionalismo, pero bueno, hay que salir. Acá llegaste a un techo y ya no hay más.

¿A ti te interesa buscar oportunidades en el extranjero?

Bueno, tengo una hija que vive en Estados Unidos, es directora de cine, voy a veces a hacer algunas locuciones, unos documentales, pero por ahora estoy tranquilo aquí. Aquí tengo mucho pan que rebanar, siento que tengo muchas cosas que hacer. La pandemia ha azotado muy fuerte a todos, también al teatro, se está reactivando y yo estoy feliz con ello, haciendo lo que me gusta.

