‘Vampiras: the brides’: cinta donde actúa Milett Figueroa se estrenó en el Festival de Cine de Sitges

Milett Figueroa es parte del elenco de 'Vampiras: The Brides'.

Milett Figueroa poco a poco está cumpliendo uno de sus más grandes sueños, el desarrollarse profesionalmente como actriz. Este 17 de septiembre, la también modelo publicó el póster de lo que sería la nueva película en donde participa. Se trata de ‘Vampiras: the brides’, cinta que será estrenada en octubre a través de la plataforma de Netflix, tal como lo anunció hace algunos meses cuando fue invitada a ‘América Hoy’.

En aquella ocasión, Milett Figueroa adelantó que interpretará a una mujer vampiro. Ella se mostró muy orgullosa de lo que viene logrando. “Sí, bueno, se va a pasar por varias plataformas, la verdad, (quiero) contarles que es una experiencia increíble, la verdad. Empezar el año 2022 trabajando en una película tan buena, soy una de las protagonistas”, indicó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ en marzo.

Consultada para cuándo será presentará esta cinta al público, la joven señaló que “esta pensado estrenarse en Halloween justamente porque es una película de ciencia ficción”.

Presentada a nivel mundial

Después de varios meses, Milett Figureoa hizo la respectiva publicación en su cuenta de Instagram, donde da detalles de la cinta dirigida por Ivan Mulero, una coproducción entre Estados Unidos y España.

Aquí la joven anuncia que ‘Vampiras: the brides’ fue presentada mundialmente en el Festival de Cine de Sitges, uno de los eventos cinematográficos más reconocidos de Europa, además de ser el primer festival de cine fantástico del mundo.

“Todo el que me conoce sabe la ilusión que siento al compartir esta noticia. Mi primera vez en el Festival de Cine de Sitges. ¡Estreno mundial de ‘Vampiras: the brides’ en la sección Brigadoon del Festival Internacional de cine Fantástico de Sitges! Pronto anunciaré la fecha en que la pasarán y la plataforma donde la podrán ver”, escribió Figueroa en su red social.

Este Festival de Sitges ofrece cada año al público lo mejor de la producción internacional en cinematografía fantástica.

¿Cómo fue convocada Milett Figueroa?

En la entrevista con ‘América Hoy’, en el mes de marzo, Milett Figueroa contó cómo se enteró de esta propuesta y todo lo que tuvo que pasar para poder ser parte del elenco.

“Yo había trabajado en una película Buscando a Nirvana, en mi querida Arequipa. Ahí conocí a un productor mexicano, ahí me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas de las vampiras y tenía que mandar un casting, me llamaron al segundo call back, volví a mandar un casting. Luego me respondieron a las 3 de la mañana, me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de Adriana”, contó emocionada, quien recibió las felicitaciones de los conductores del programa matutino.

Milett Figueroa cuenta que grabó película en España. (Video: América Hoy)

