Nikko Ponce se defiende de críticas por su interpretación de Paolo Guerrero en ‘Contigo Capitán'

Nikko Ponce se defiende de críticas por su interpretación de Paolo Guerrero | Buenos Días Perú

Nikko Ponce fue el encargado de darle vida a Paolo Guerrero en la ficción ‘Contigo Capitán’. El artista peruano está contento con el estreno de la serie de Netflix que se encuentra disponible desde el 5 de octubre, pero como era de esperarse las críticas no pasaron desapercibidas.

Desde que se anunció a Ponce como el protagonista, en redes sociales diversos cibernautas mostraron su rechazo hacia el actor. Muchos consideraron que el artista no reunía las características para parecerse al ‘Depredador’. Una de ellas es que señalaban que el 9 de la selección era afrodescendiente, mientras que su intérprete no.

Ante ello, la mañana del viernes 7 de octubre, Nikko Ponce se presentó en ‘Buenos Días Perú’ para hablar de este proyecto. Allí fue consultado sobre esta polémica de la afrodescedencia y que sentía al respecto.

“Yo también soy afrodescendiente, los peruanos somos mestizos. Yo no voy a decir que yo soy el indicado o yo soy el que debió interpretarlo”, comentó al inicio, dejando clara su posición.

Nikko Ponce habla de su interpretación en Netflix.

Seguido, explicó cuál era su trabajo en este rubro, para que los fanáticos puedan entenderlo antes de criticar. “Ese es el trabajo del actor, interpretar personajes que no son uno y para mi ha sido todo un reto. Yo creo que la caracterización está muy bien hecha, no me quita el sueño. Creo que ha habido un acercamiento muy lindo muy gran con Paolo”, agregó.

Por otro lado, se animó a explicar sus lazos familiares y el por qué se considera afrodescendiente. Aunque, aclaro que espera que el público lo vaya conociendo por su propio trabajo.

“No tengo por qué decir como soy yo, ustedes me van a ver y van a sacar sus conclusiones de como me ven. Mi abuelo es de Chincha, mi papá es arequipeño, mi abuela de parte de mi mama es arequipeña, mis papas son arequipeños y tengo familia italiana”, aclaró.

Finalmente, señaló que en la actuación los artistas suelen tener papeles de personas con quienes no tienen ningún parecido, pero es allí dónde está el reto a hacerlo mucho mejor en cada una de las escenas.

“Creo que en la ficción hay actores que interpretar a otros que no se parecen absolutamente nada, creo que es parte del trabajo del actor. Yo estoy muy contento con lo que se ha dado y espero que el peruano más que una crítica de cómo se ve el personaje o sobre si el actor era o no era, vean la calidad de trabajo que se ha logrado”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO