Pelea entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel es el trend más usado en TikTok en la última semana

Los usuarios de TikTok han tomado con bastante humor los enfrentamientos que tuvieron durante la semana, Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Ellos han tomado extractos de los discursos que cada una dijo en sus respectivos programas de televisión, para grabar videos divertidos que se han convertido en viral en esta red social.

Como se recuerda, el sábado pasado, ‘La Señito’ criticó a ‘La Urraca’ por exponer a las figuras espectáculos y hacer escarnio de su sufrimiento y dolor.

En una parte de su largo pronunciamiento, se dirige a Magaly y la acusa de haberla agredido emocionalmente y de haberse burlado por las situaciones difíciles que en algún momento vivió.

“Quizás no sepas todo el daño que has hecho, quizás no sepas. Pero, es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú, eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila, eres tú”, señaló la rubia.

Y es precisamente esta parte de la defensa de Gisela Varcárcel que ha sido utilizado por los tiktokers para grabar divertidos clips. El extracto del mensaje de la mamá de Ethel Pozo cuenta con más de mil videos en la aplicación china.

Por ejemplo, el actor Carlos Carlín lo empleó para explicar de manera irónica como se siente cuando un invitado cancela una entrevista a último minuto. “Cuando mi invitado me cancela”, dice su video que ya tiene más de 19 mil likes.

Por su lado, el famoso tiktoker Álvaro Zagal conocido como ‘Zagaladas’ lo tomó con bastante humor e hizo un lipsync con el siguiente mensaje “Cuando el ,de la luz no aceptaba los 10 soles para que no corte por deuda”. El video tiene más de 39 mil, me gusta.

El usuario Alex C. Lozada grabó el video relacionándolo con la comida y dejo el siguiente mensaje. “Cuando llegas y se han comido tu cuarto de pollo” generando más de 17 mil likes.

Discurso viral de Magaly Medina

El pasado lunes 3 de octubre, Magaly Medina arremetió con todo contra Gisela Valcárcel, le recordó muchas cosas; cómo empezó la rivalidad entre ellas, época que la llamaba ‘bataclana’, luego presentó un video donde ‘La Señito’ maltrataba a un fotógrafo de la revista Magaly en un evento deportivo, demostrando que era totalmente déspota.

Además, la llamó “hipócrita”, “alcahueta” y negó rotundamente que la haya llamado “estúpida” en el pasado. La conductora la desmintió asegurando que nunca la insultó y le recordó que fue ella quien ‘le abrió los ojos’ ante la infidelidad de su exesposo Roberto Martínez.

“Y no te estás acordando bien de los hechos, pero acá sí. Acá si tenemos recuerdos y te los voy a refrescar. Todo está en archivo, así que no le mientas a la gente y no me obligues a mí, a sacar archivo tras archivo, por que lo saco, de que lo saco, lo saco. Y la que va a quedar bien mal, eres tú”, sentenció.

Es este extracto de la contundente respuesta de la conductora de ATV, que los usuarios han utilizado para grabar divertidos Tiktoks. El trend de las declaraciones de Magaly Medina tiene más de 3495 videos en la aplicación china.

Por ejemplo, la tiktoker y maquilladora Francis Herrera hizo un lipsync del discurso de ‘La Urraca’, ella lo contextualizó con la relación que supuestamente tiene con su cuñada. Ella escribió en el video “Cuando mi cuñada me dice que ella nunca habla mal de mí”. Su video tiene más de 60 mil corazones.

Por otro lado, el tiktoker que forma parte del elenco de talentos ‘Chapa tu Money’, La Tonta Queen también se sumó al trend con el siguiente contexto. “Cuando mi ex dice que yo le fui infiel”. Su clip tiene más de 17 mil me gusta.

El usuario Gustavo Reategui tampoco se quiso quedar fuera y grabó junto a su esposa el video del mensaje de Medina con el siguiente texto: “Cuando tu esposa te dice que nunca la invitas a comer”. Su video Tiktok tiene más de 17 mil likes.

