Gisela Valcárcel a favor de marcha Pro Vida: “Gente pidiendo que se respete a nuestra familia”

Gisela Valcárcel se mostró sorprendida por la extensa manifestación de la marcha pro vida denominada ‘Con mis hijos no te metas’, que sale en contra del aborto en nuestro país. Frente a ello, la conductora de América Televisión dejó sus opiniones e incluso señaló que le habría gustado estar en esta marcha.

gA través de sus redes sociales, la popular ‘Señito’ mostró diversas historias en las que se ve a los manifestantes con carteles, banderolas y haciendo barras al unísono. Este hecho no pasó desapercibido y fue compartido por la figura de televisión.g

“En Javier Prado, toda la gente pro vida pidiendo que se respete a nuestra familia”, comentó al inicio mientras seguía el recorrido que parecía interminable y continuaba por un gran número de cuadras.

“Que tal cantidad, que tal manifestación. Uff, son cuadras de cuadras”, expresó para luego agregar. “Qué ganas tengo de bajarme, pero estoy aquí de copiloto”, finalizó la madre de Ethel Pozo para no compartir más videos en la red social.

Gisela Valcárcel se declaró pro vida

En una recordada entrevista a Milagros Leiva, Gisela Valcárcel recibió una pregunta de Carlos Bruce para conocer su opinión sobre la Unión Civil. En aquella ocasión la conductora de televisión se mostró sorprendida y solo atinó a decir que defiende ‘a quienes hablan con la verdad’.

“Las personas que están defendiendo el matrimonio entre seres humanos del mismo sexo, tienen que hablarnos con toda la verdad”, sentenció al inicio causando la duda de la periodista. Pero evito decir si es que en realidad estaba o no de acuerdo.

Por otro lado, habló de su posición pro vida. En su discurso explicó que esto se debe a que se hizo madre a muy temprana edad y logró sobre llevarlo.

“Si yo soy partidaria de la vida y estoy en contra del aborto porque a los 17 años me hice madre gracias a Dios que me ha permitido. Estoy hablando de lo que conozco. Cuando aparecí en el 87, en este país cuando no se hablaba de las madres solteras, me presenté y dije soy una madre soltera. Por eso defiendo a las madres solteras”, sentenció.

