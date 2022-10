Mónica Cabrejos revela mala experiencia con Gisela Valcárcel: “Eres una falsa reina”

Mónica Cabrejos cuenta mala experiencia cuando bailó en programa de Gisela Valcárcel. TikTok.

Mónica Cabrejos no se guardó nada y contó con lujos de detalles la vez que conoció el verdadero rostro de Gisela Valcárcel. La periodista narró mediante tres videos en su cuenta de TikTok una mala experiencia que vivió cuando bailó en el programa ‘Bailando por un sueño’ que conducía la ‘Señito’ por la señal de Panamericana TV.

“Yo conducía un bloque de espectáculos en Panamericana, cuando a fines de octubre del 2008 me llaman para participar de ‘El Desafio’ con ‘El Tigrillo’ para el programa de ‘Bailando por un sueño’ de Gisela Valcárcel. El caso era bien sentido, se trataba de una niña que ya había perdido la visión de un ojo y si no la trataban iba a perder el otro. La mamá había venido desde Puno para pedir ayuda al programa”, inicia Mónica.

La conductora de ‘Al Sexto Día’ se conmovió tanto con el caso que cuando terminó de bailar le dio su número de teléfono a la madre de la niña para que se comunique con ella cuando lo necesite.

“Pasaron los meses, Gise cambio de canal y la señora me busca en la puerta de Panamericana para decirme que nunca le habían cumplido. Le midieron la vista, le regalaron unos lentes y solo le pusieron unas gotas a su hija, cuando Gisela le había prometido en vivo una trasplante de córnea, cosa que es imposible, pero creo falsas expectativas en la señora”, prosiguió.

La periodista contó que no podía creer el descuido que habían tenido con el caso social, por ese motivo es que se comunicó con su gerente del canal, Óscar Becerra para que le pueda comunicar a Gisela Valcárcel lo que había pasado.

“Empezamos ayudarla a la señora, primero la llevamos a otro lado a hospedarse, le conseguimos ayuda en el Instituto Nacional de Oftamología (INO) y finalmente logré que el gerente de Panamericana contacte con Gisela y le cuente lo ocurrido. Yo misma escuché que dijo: ‘En este momento la mando a recoger’”, relató.

Pero al parecer todo había quedado ahí porque al día siguiente la señora vuelve a buscar a Cabrejos al canal para contarle “que la persona que la recogió le gritó y la subieron a un bus con todas sus cosas y que luego las perdió”.

“En la producción empezamos a preparar un reportaje para hacer que le cumplan y conseguirle ayuda. Cuando lo tuvimos listo, el gerente del canal, Óscar Becerra, me dice que ese reportaje nunca iba a salir porque era amigo de Gisela y que no iba a permitir que le hagan daño”.

Monica Cabrejos cuenta mala experiencia que vivió con Gisela Valcárcel. TikTok

Mónica perdió su trabajo por hacer reportaje

Mónica Cabrejos decidió renunciar en ese momento ante lo sucedido, era el año 2009. “Todos son testigos, pero nadie va a hablar porque todos son unos cobardes y tienen miedo de meterse con Gisela y decirle la verdad”.

Pero eso no quedó ahí. Al día siguiente, Mónica recibió y entrevistó a la señora en su programa de radio y una periodista del diario ‘El Popular’ la llevó al casting de América Televisión con un letrero que decía: ¡Gisela cúmpleme lo prometido!.

“Gisela la recibió frente a las cámaras de América Espectáculos y le dijo: ‘Hermana, ven a mi casa que siempre hay un lugar para ti’. Para el lunes, le habían dado un celular, S/.100, un pollo a la brasa y un pasaje en bus para Puno. La señora se bajó en Nazca y con el dinero se regresó a Lima para pedirme que la ayude”, comentó la artista.

Sin embargo, la escritora ya había perdido su trabajo en Panamericana Televisión y no podía hacer nada. El tiempo pasó y la señora no perdía la esperanzas que la ayudarán para que su hija no pierda la vista.

“La señora me volvió a buscar, le conseguimos un albergue donde quedarse mediante gestiones con el excongresista de Puno, Yonhy Lescano. También le conseguimos que tenga un SIS y la puedan atender en Puno. El problema que tenía la niña era para un largo tratamiento, primero había que esperar que cicatricen las úlceras de la vista, antes del trasplante de córnea”, indicó.

Mónica Cabrejos reveló que Gisela Valcárcel no cumplió con niña que estaba a punto de perder la vista. TikTok

“Gisela jamás le preocupó la niña”

Mónica Cabrejos resaltó que la reina de la televisión no tuvo iniciativa de ayudar a la niña y que solo brindaba pequeñas ayudas que no resolvían el problema de raíz. Además de no cumplir con lo que prometió en su set de televisión.

“Gisela, jamás se preocupó porque la niña tuviera el mínimo de las posibilidades de salvar ese ojo”, afirmó Cabrejos.

“Nadie hablaba porque ella es así: ‘Si ustedes hablan mal de mí, no entran a mi conferencia y ni a mi programa. Solo algunos periodistas fueron muy loables con su trabajo criticaron lo que tuvieron que criticar. Otros se han rendido a una falsa reina”, reveló.

GV Producciones respondió sobre el caso de la niña

En su momento, la madre de Ethel Pozo envió un comunicado mediante su producción para informar que ella si se había preocupado y había ayudado a la niña con un tratamiento médico.

“Nos vemos en la necesidad de brindarles a ustedes el informe médico de Oftalmosalud donde se describe cómo llegó Edith a esta Institución, ¿cuál fue el diagnóstico que le dieron y el tratamiento que siguió todo este tiempo?”, inicia el escrito.

Asimismo dice: “La operación o trasplante de córnea era el último camino a seguir en caso la niña no respondiese al tratamiento, pero el reporte médico indica que la niña respondió satisfactoriamente y hubo una notable mejoría en su visión. El caso estuvo a cargo del doctor Luis Izquierdo, quien atendió a la niña muchos meses atrás”, finaliza el comunicado.

Mónica no comprende comportamiento de Janet Barboza

La conductora de Panamericana TV también reveló que le parece muy extraño que la gente que ahora respalda y está al lado de la ‘Señito’ antes la criticaba como el caso de Janet Barboza.

“A mí lo que me extraña es ver a tanta gente a su lado, gente que la conoce bien y ha rajado. Entre ellas, Janet Barboza, que cuando estábamos en ‘Válgame Dios’ un día contó todo lo que le hizo Gisela cuando estábamos en Panamericana”, indicó.

Mónica Cabrejos habla acerca de Janet Barboza. TikTok.

No defiende a Magaly

Finalmente, Mónica Cabrejos en su tercer video aclaró que esta experiencia no es para demostrar que está de lado de Magaly Medina porque considera que ella se puede defender sola, sino es para desenmascarar a Gisela Válcarcel.

“Es importante saber quien es quien, que se nos caigan las caretas. Hay un montón de calzón con bobos que fingen ser algo que no son”, terminó diciendo la autora de ‘Ni Candy ni Lady’.

