Congreso negó viaje a Pedro Castillo por segunda vez: “Afecta los intereses del Perú y no hay justificación”

Pedro Castillo no podrá viajar a Europa tras negativa del Congreso. Foto: Flickr Presidencia

En medio del constante enfrentamiento entre el Congreso peruano y el Gobierno, el último jueves Pleno rechazó el pedido del presidente Pedro Castillo para viajar a Europa entre el 12 y el 18 de octubre, a fin de reunirse con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y también con el papa Francisco en el Vaticano. Esta es la segunda vez que el Legislativo decide negar la salida del jefe de Estado en lo que va del año, aunque la primera vez retrocedió ante los cuestionamientos.

De acuerdo al internacionalista Óscar Vidarte, la decisión no responde a una justificación que vaya acorde con los intereses del país y, por el contrario, surge debido a revanchismos políticos que afectan la imagen internacional del país, más en un contexto en el que se viene desarrollando el 52° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima.

“Cómo es posible que un Congreso de manera tan arbitraria, sin una justificación clara pueda limitar el liderazgo de un presidente en materia de política exterior. Si bien el Congreso tiene la potestad y la atribución de autorizar un viaje al exterior, esto en democracia tiene que ser utilizado racionalmente, responsablemente”, señaló a Infobae el especialista en relaciones internacionales.

Vidarte explica que pese a los tropiezos del gobierno, la oposición también dinamita su propia imagen ante los países de la región al tomar decisiones confrontacionales.

“No estoy diciendo que el gobierno sea un gobierno ordenado. Ha mostrado varias falencias, ineptitudes, contradicciones, que pueden ser cuestionables, estoy completamente de acuerdo, pero lo que estamos viendo con respecto al tema (internacional) es un manejo irresponsable de herramientas y potestades que el Congreso toma para golpear y afectar políticamente al gobierno y esto no suma. Y no suma solamente para el país, sino que no suma ni siquiera para la oposición, la oposición misma se debilita. Hay un cargamontón que se hace cada vez más evidente, no se piensa estratégicamente por dónde cuestionar al gobierno y, por otro lado, la oposición también se desacredita internacionalmente porque el mundo, la región los está viendo y dice esta oposición peruana está haciendo lo posible para no dejar gobernar a su presidente”, explica.

Antecedentes de negativas

Esta vez, con 54 votos a favor y 55 en contra, en una clara posición dividida, el Parlamento negó el viaje de Pedro Castillo en el que iba a sostener reuniones de trabajo en Bélgica Roma y la Ciudad del Vaticano. Para los principales opositores, como Jorge Montoya, la denegatoria responde a las denuncias por corrupción del jefe de Estado y por “dejar mal puesta la imagen del país” durante su discurso ante la Asamblea de la ONU, realizado el mes pasado.

En esta ocasión, se puede observar que las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País rechazaron el pedido del Ejecutivo en bloque. A este grupo se sumaron algunos congresistas de Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú y el legislador no agrupado Carlos Anderson.

Bancadas de oposición votaron en bloque para rechazar salida de Castillo al exterior.

Precisamente, a mediados de septiembre el Congreso también intentó negarle la asistencia a esta cumbre en Estados Unidos, pero finalmente aprobaron su viaje.

El analista político Santiago Mariani explica que las reglas democráticas del Perú establecen que el presidente tiene la facultad de llevar adelante la política exterior y representar al Perú ante el mundo, por lo que negarle la posibilidad de realizar sus funciones responde a intereses políticos.

“Intentar negarle la posibilidad de que ejerza sus facultades, a través de estos argumentos, suena más a un revanchismo político y a otro tipo de consideraciones que no parecieran tener ningún tipo de fundamentos. Con respecto a las investigaciones, tienen que continuar. La justicia tiene que seguir su proceso, pero eso no es causal, de ninguna manera, para que el presidente pueda viajar al exterior. Me parece una enorme paradoja que, en el momento que estamos siendo anfitriones de la Asamblea General de la OEA, el Congreso le esté negando al presidente la facultad de salir y esté tratando de interpelar al canciller”, mencionó durante entrevista con TV Perú.

Para remontarse más atrás, a inicios de agosto el Pleno también rechazó el viaje de Castillo Terrones al vecino país de Colombia, para participar en la asunción del mando de Gustavo Petro, con el argumento de sus denuncias por corrupción.

Congresistas viajeros

Aunque el Congreso tiene la facultad de autorizar o desautorizar los viajes del presidente, los parlamentarios pueden salir al exterior sin necesidad de permisos y generar gastos sin sustento, como el recordado desayuno de la expresidenta del Congreso de casi 500 soles en Italia, es decir casi medio sueldo mínimo.

Precisamente, una investigación publicada en la web del periodista Edmundo Cruz dio cuenta de que entre agosto del 2021 y julio del 2022 40 parlamentarios realizaron 64 viajes en total, con un presupuesto total de 807.540 soles peruanos.

Entre los más viajeros se hallan el fujimorista Juan Carlos Lizarzaburú y María del Carmen Alva, quienes consignan cinco salidas al extranjero cada uno, con montos de 63.578 y 71834, respectivamente cada uno.

Ambos votaron en contra del viaje de Castillo.

María del Carmen Alva en el Congreso de la República | Flickr Congreso

Política exterior

En su viaje a Europa, Pedro Castillo tenía planificado sostener una audiencia privada con el papa Francisco en la Santa Sede. Además, planeaba reunirse con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y participar como orador en el Foro Mundial de la Alimentación 2022.

Solo ayer se reunió ayer en Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien tras la reunión se pronunció para indicar que ambas naciones han trazado un plan de trabajo para alcanzar en cuanto a la seguridad alimentaria, cambio climático, acceso a la energía, fertilizantes y control migratorio.

En ese contexto, el Congreso asestó otro golpe al Ejecutivo, luego de que la bancada de Renovación Popular presentase una moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, quien ha sido citado a responder un pliego de 31 preguntas sobre las relaciones diplomáticas con la República árabe Saharaui Democrática.

“En un contexto en el cual la Cancillería está siendo muy aplaudida a nivel regional, incluso lo eligieron como presidente de la Asamblea General de la OEA, por aclamación. Es decir, hay un reconocimiento de muchos actores sobre el papel que esta realizando Landa y pues aparece esta medida con preguntas, que creo que la mayoría ya habían sido respondidas en la visita que hizo a la comisión de Relaciones Exteriores. La mayor parte de ellas están vinculados con temas secundarios a los intereses del Perú. El tema de la República del Saharahui y la relacion con Marruecos, son temas secundarios”, dijo Vidarte sobre el asunto.

Asimismo, indicó que las constantes negativas del Congreso pueden deberse al temor de que Castillo gane legitimidad internacional en medio de las constantes amenazas de vacancia desde el Parlamento.

“El presidente evidentemente se fortalece con estos viajes y estos eventos. Con el buen apoyo de Cancillería el gobierno gana legitimidad internacional y eso le quita peso al Congreso porque cómo un Congreso podría intentar vacar a un presidente que es reconocido a nivel internacional. Yo creo que el Congreso pierde piso y ellos tratan de evitar que el presidente gane terreno, pero esto es parte de una dinámica política que lamentablemente termina afectando al país, que es lo que que estamos viviendo desde hace un año. Una dinámica política de enfrentamiento permanente, en algunos casos con poco sustento, pero que dejan al margen los verdaderos intereses del país”, reflexiona el internacionalista.

SEGUIR LEYENDO