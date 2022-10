Dina Boluarte a Rafael López Aliaga: “El Midis no podrá trabajar si no gestiona con los municipios”

La vicepresidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó el viernes que está dispuesta a asumir la presidencia del país si el izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción desde la Fiscalía y cercado políticamente en el Congreso, fuese destituido como mandatario.

Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) también se pronunció por las recientes declaraciones del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en donde aseveró que no se reuniría con el presidente Pedro Castillo por ser una persona “corrupta” y que “le ha hecho mucho daño al Perú”.

Tras estos comentarios emitidos por el líder de Renovación Popular, la también vicepresidenta, rechazó este tipo de palabras y pidió que se deje de lado los ataques porque eso polariza a la sociedad, sobre todo en estos momentos que se necesita trabajar en conjunto.

“Creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante al Perú. No tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad. Creo que las autoridades tenemos la responsabilidad de llamar a esa gran unidad para poder trabajar por los intereses para los cuales han sido elegidas, resolver los temas de su localidad y del Ejecutivo, trabajar de manera articulada”, declaró la titular del Midis a la prensa.

“El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no va a poder trabajar si no labora de manera articulada con los municipios, con los gobernadores y decir: ‘yo no converso con el Ejecutivo’, se estaría negando a sí mismo a hacer un trabajo eficiente desde la Municipalidad de Lima”, añadió.

Ministro de Trabajo

Como se recuerda, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, también criticó a López Aliaga por sus declaraciones contra el gobierno y sostuvo que un alcalde tiene funciones compartidas con el Ejecutivo, motivos por el cual, no puede negarse a trabajar de manera articulada.

“El virtual alcalde debería asesorarse un poco mejor, porque la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el alcalde de Lima tiene funciones específicas y compartidas con el gobierno nacional. No es que él quiera o no trabajar con el Poder Ejecutivo, el alcalde está obligado a trabajar con el Poder Ejecutivo para poder dar soluciones a la capital”, declaró a los medios de comunicación.

“Todos queremos que Lima sea potencia mundial. Él [Rafael López Aliaga] ha dicho que Lima será potencia mundial, la única manera de que Lima sea potencia mundial es trabajando con el Poder Ejecutivo”, mencionó.

Alejandro Salas dijo que buscan dañar al Ejecutivo. Foto: Andina

En ese sentido, aseguró que por parte del mandatario existe la disposición de trabajo en conjunto con el ganador de las elecciones para la capital para así “beneficiar a 13 millones de peruanos que necesitan y esperan soluciones”.

“La campaña acabó y habría que decirle a López Aliaga que por parte del presidente hay buena voluntad para dialogar sobre todo lo que necesita la capital”, puntualizó Alejandro Salas.

RLA no quiere reunirse con presidente Castillo

Rafael López Aliaga no dudó en criticar al gobierno de Pedro Castillo y negarse rotundamente a reunirse con el mandatario tras su oficialización como alcalde de la ciudad de Lima. Durante su presentación el pasado lunes, el líder de Renovación Popular tuvo gruesos calificativos contra el jefe de Estado.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó.

“Por el bien del país, renuncie de una vez y se asile en otro país para que no lo persigan”, agregó.

