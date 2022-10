Ministerio Público solicita al Poder Judicial variar comparecencia restrictiva por prisión preventiva contra Guillermo Bermejo

Fiscal pide prisión preventiva para Guillermo Bermejo | Justicia TV

El viaje a México de Guillermo Bermejo puede costarle caro al congresista de la República cuya situación legal ha quedado en manos del Poder Judicial luego que el Ministerio Público pidió que se dicte prisión preventiva contra del parlamentario como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado.

La fiscal Eneida Aguilar pidió que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones y se le imponga prisión preventiva por supuestamente vulnerar la regla de conducta de no ausentarse de la localidad donde reside sin contar con permiso judicial tras, haber asistido a un evento que se realizó en México.

La magistrada precisó que Guillermo Bermejo no presentó un documento idóneo que corrobore que en su viaje a México iba a cumplir con sus funciones como congresista, ya que él solicitó al Congreso una licencia para no participar en una sesión plenaria por motivo de un viaje de carácter particular.

En tanto, Ronald Atencio, abogado de Bermejo, pidió que se declare improcedente el pedido fiscal e indicó que sobre su defendido no existe una orden de impedimento de salida del país en su contra y que tiene derecho a participar en la vida política.

Posteriormente, la jueza Soledad Barrueto informó que notificará su decisión a las partes involucradas.

Guillermo Bermejo es investigado junto a Guido Bellido y Vladimir Cerrón por una supuesta vinculación con los remantes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de VRAEM.

Además, en un reportaje de Willax, se informó que Bermejo se reunió en México con el DDTT del MRTA, Serna Ponce (c)”Comandante Carlos” detenido en Bolivia (1995) por secuestro del Ex Ministro Boliviano Samuel Doria.

Candidato a la presidencia

Hace unas semanas el congresista Guillermo Bermejo anunció, en una entrevista que dio al canal de YouTube de Carlos Orozco, que será candidato a la presidencia del Perú en las próximas elecciones generales que se desarrollarán en el 2026.

Bermejo aseguró que tomó la decisión de tentar el Poder Ejecutivo tras su salida de la bancada de Perú Libre por los abrazos de Waldemar Cerrón, vocero del partido del lápiz, con María del Carmen Alva, de Acción Popular, tras librarse de la censura de la mesa directiva.

Agregó que su nuevo partido tiene a su abogado Ronald Atencio como presidente, Jaime Laos en el cargo de secretario general y Junior Velazco como personero legal. Con ellos en los altos cargos, siguen con el proceso de recolección de firmas que les permita inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones.

SEGUIR LEYENDO