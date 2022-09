Guillermo Bermejo postulará a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2026

Guillermo Bermejo, congresista de Perú Democrático.

El congresista Guillermo Bermejo (Perú Democrático) anunció, en una entrevista que dio al canal de YouTube de Carlos Orozco, que será candidato a la presidencia del Perú en las próximas elecciones generales que se desarrollarán en el 2026. Lo hará a través de su movimiento político Voces del Pueblo que fue presentado en julio pasado y significa una nueva carta dentro de la izquierda.

Bermejo aseguró que tomó la decisión de tentar el Poder Ejecutivo tras su salida de la bancada de Perú Libre. En esa línea, recordó que su agrupación no apoyó la moción de censura que presentó contra la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva. El punto de quiebre, añadió, fue cuando Waldemar Cerrón, vocero del partido del lápiz, se dio un abrazo con la legisladora de Acción Popular.

Por el momento, el legislador agregó que su nuevo partido tiene a su abogado Ronal Atencio como presidente, Jaime Laos en el cargo de secretario general y Junior Velazco como personero legal. Con ellos en los altos cargos, siguen con el proceso de recolección de firmas que les permita inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Vladimir Cerrón

De otro lado, Bermejo consideró que la izquierda perulibrista liderada por Vladimir Cerrón “ha leído poco y mal”, por lo que es capaz de apoyar a la oposición antes que a otros grupos que considera “izquierda caviar”.

Guillermo Bermejo: “Si Vladimir Cerrón hubiese estado al mando de la URSS hubiese apoyado a Hitler (Carlos Orozco)

“En la izquierda se leyó poco y se leyó mal. O sea, este señor (Vladimir Cerrón) si hubiera estado al mando de la Unión Soviética, hubiera pactado con Hitler y no con los Aliados (Estados Unidos e Inglaterra). Eso habla de la poca lectura. Ellos se han quedado en un discurso de los años 70″, manifestó.

Además, mencionó que Cerrón y Perú Libre no tenían esa actitud cuando participaba de los “diálogos de la unidad de izquierda” en la que también estaban Verónika Mendoza, Marco Arana y otros grupos de izquierda. “Ahora cómo me sale con ese discurso de que ‘salvo nosotros, todos son enemigos’. Es una locura, ¿no?”, expresó.

Indicó que el cambio de actitud del partido tendría que ver con la idea de “la cuota partidaria en el Gobierno” que promovieron. “Yo soy enemigo de la cuota partidaria. Por eso, también me comenzaron a mirar feo”, indicó.

Añadió que él tiene la idea de que, si se quieren poner a alguien en un ministerio, pero este no está capacitado, antes tendría que estar en un cargo menor como “director o asesor de algo, para prepararlos hasta que llegue el momento”.

Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón (Andina)

Defiende al presidente

De otro lado, Bermejo volvió a salir en defensa del presidente Pedro Castillo respecto a las graves denuncias por delitos de corrupción que se habrían gestado en este gobierno.

“Yo confío en el presidente, porque he hablado con él de este tema personalmente. Le pregunté, presidente qué es esto, y me ha dado su palabra de que nada de lo que se está planteando es cierto, y yo hasta ahora le tengo que seguir creyendo porque todos esos famosos colaboradores que iban a dar la primicia todas las semanas no aparecen con ninguna prueba”, dijo.

Bermejo sostuvo que, sobre las pruebas existentes en casos como las licitaciones de Petroperú, deberían investigarse a profundidad a fin de hallar a los responsables desde el lado judicial y no político. “Eso tiene que investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Ahí está la diferencia, yo no estoy cerrando la puerta a una investigación o una posible condena a los que sean culpables”, manifestó.

“Ya nos hubiese gustado que se comporten así en los 90′ con (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos, que se portaran así con (Alejandro) Toledo, con Ollanta (Humala), con PPK o con Alan García”, expresó en clara referencia a los medios de comunicación.

