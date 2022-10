“No, no voy, gracias”, la rotunda respuesta de Melissa Paredes al ser invitada a ‘América Hoy’

Melissa Paredes no aceptó la invitación de 'América Hoy'. | América TV

La exconductora de televisión fue bastante tajante al responder al reportero de ‘América Hoy’, quien le hizo la invitación formal de asistir al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Melissa Paredes solo miró la tarjeta y rechazó la propuesta con una gran sonrisa.

Melissa Paredes fue abordada por un reportero de ‘América Hoy’ y tuvo una reacción bastante particular. Fingió que no había reconocido al que fue su excompañero de trabajo.

“¿Quién eres?”, le preguntó la modelo, mirando el micrófono del espacio matutino. “¿Ya no nos reconoces, Melissa?”, respondió el reportero. De inmediato, Melissa Paredes respondió: “Se ve tu logo de América, pero no sé de qué programa eres”.

El hombre de prensa le explicó que la había abordado para hacerle llegar una invitación formal para que pueda asistir al programa ‘América Hoy’. “A mi Edson (Dávila) no me ha hecho una invitación formal, no es que me haya invitado formalmente al programa”, indicó la joven,

Tras recibir la tarjeta, leerla y mirarla con detenimiento, indicó: “Uy, ¡bueno lo voy a pensar!”. Al ser consultada por qué no aceptaba, Melissa alegó: “Qué yo sepa, Ethel Pozo dijo por qué pusieron su nombre ahí”.

En momento indicó que sí decide ir, tendrían que mandar a Janet Barboza al mercado, pues no desea cruzarse con ella. Sin embargo, finalmente dijo cuál era su decisión. “No, no voy, pero gracias igual. Lo voy a guardar (la tarjeta), de recuerdo. No, mejor te lo dejo”, indicó, retirándose de inmediato mientras sonreía.

Cebe indicar que no es la primera vez que juegan con el deseo de tener a Melissa Paredes en ‘América Hoy’. En una anterior entrevista, Edson Dávila le preguntó sobre las conductoras y cuándo iría a visitarlos.

“De esas ni me hables, ¿me explicas esas hipocresías de las pancartitas?”, preguntó la modelo en aquella ocasión, en referencia a la vez que las conductoras pidieron el regreso de la actriz a la pista de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, Melissa Paredes no tienen ninguna relación amical con las conductoras de ‘América Hoy’ desde que salió a la luz su ampay con Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

“¿Sabes qué es lo malo con la Ethel? Que no puedo, no puedo decir nada malo, me da cólera porque cuando habla de mi novio, ay se hace ¿no?... Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí”, sentenció la modelo, que -efectivamente- le dio la espalda a Edson Dávila.

Melissa Paredes no aceptó la invitación de 'América Hoy'. | América TV

SEGUIR LEYENDO