Melissa Paredes: “He dejado que mi vida personal tome protagonismo, y no debe ser así”

Primer baile de Melissa Paredes en El Gran Show. La modelos regresó a la pista de baile este 1 de octubre. (América TV)

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de Gisela Valcárcel con pie derecho. Tras brindar su presentación en ‘El Gran Show’, la modelo obtuvo uno de los máximos puntajes de la noche, peleándose el puesto de los mejores pasos con el actor Santiago Suárez.

Como se sabe, Melissa Paredes y Santiago Suárez comparten el amor por la actuación y el baile. Al saber el resultado, las figuras de TV no dudaron en abrazarse de emoción y felicitarse.

Sin embargo, llegar a hacer una buena performance, no fue nada fácil, resaltó Melissa Paredes. La modelo confesó que estaba desconcentrada en un inicio por tantos sentimientos encontrados.

“Fluyó, yo estaba desconectada del baile, de pronto Sergio (su bailarín) me mira y me dice, ‘concéntrate’. No sé cómo la he hecho, voy a ver la repetición”, dijo la concursante de ‘El Gran Show’.

Asimismo, se refirió a su regreso a la TV, destacando que fue un error esta tanto tiempo alejada de la vida artística. Sin embargo, es uno de los errores que ya no volverá a cometer.

“Hace un año, yo he dejado que mi vida personal tome protagonismo, y no debe ser así. Yo soy una persona que bailó bien, que actúo bien, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Como lo dije, me caigo y me levanto, si tengo que tocar mil puertas, lo voy a hacer, lo he hecho, vengo de abajo, lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo”, indicó Melissa Paredes, quien asegura que desde ahora seguirá adelante.

“Feliz por todo lo que está pasando, y esperando que todo vaya para mejor”, sentenció la actriz, quien reiteró que el pasado le deja un gran aprendizaje.

“Totalmente, no fue la forma (la forma en cómo se defendió tras el ampay), sé que a veces las emocionas ganan, de los errores aprendemos. A seguir adelante, sin olvidar el pasado, sino volvemos a cometer los mismos errores”, dijo.

Cumple un año con Anthony Aranda en noviembre

En otro momento, Melissa Paredes se refirió a Anthony Aranda, destacando que se encuentra contenta sentimentalmente. La joven llenó de halagos al bailarín, quien -según contó - la ha apoyado en los momentos más difíciles de su vida.

“Ya vamos a cumplir un año en noviembre, estamos felices gracias a Dios. Como dije, ha sido la persona que me ayudó muchísimo. No tienen idea lo que es él, es maravilloso, es amoroso, me adora, me respeta, me cuida y eso a mi me encanta, que me cuide, porque yo he estado literal en el piso, y él se ha sentado o se ha acostado conmigo esperando que pase la tormenta, a mi lado, sin decir nada. Y cuando yo he podido levantarme, me ha acompañado a que pudiera levantarme”, explicó.

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de Gisela Valcárcel. | América TV

Quiere el anillo

“¿Si hice una buena elección? Yo lo amo, nos queremos muchísimo, recién es un año también, no es que lo conozca al 100 por ciento. Me encantaría el anillo, no, mentira jaja”, indicó Melissa.

Sin embargo, esa no fue la única broma sobre su aro de compromiso. La modelo contó que Anthony Aranda viajará con sus estudiantes a Orlando, por lo que podría aprovechar para traerle algún detallito de allá.

Finalmente, Melissa Paredes no descartó convocar a su pareja como refuerzo, si alguna vez lo necesita. “Bueno, no sé, vamos ver, quizás”, dijo.

