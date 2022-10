Magaly Medina mandó fuerte advertecia a Ale Venturo luego del ampay a Rodrigo Cuba | ATV / Magaly TV La Firme

Magaly Medina se mostró indignada con Ale Venturo, pues fue captada paseando con Rodrigo Cuba en medio del escándalo de infidelidad. Posteriormente, ambos asistieron a la inauguración de ‘La Nevera Fit’, donde fueron fotografiados por curiosos usuarios que pensaron que su relación había llegado a su fin debido al ampay que protagonizó el futbolista en Piura.

“Con ella no ha pasado nada, ayer los vimos juntos antes de la inauguración de La Nevera Fit. Pero mirénlos, llegando juntos como pareja, con la hijita de ella. Como si nada hubiera pasado, como si esas imágenes no se hubieran difundido”, comentó la ‘Urraca’ este último miércoles 5 de octubre en su programa.

Tras ello, Medina aseguró estar extrañada por la presencia del ‘Gato’ Cuba en la Universidad de Lima, donde se aperturó un nuevo local de la rubia empresaria. “No sé si están tratando de maquillar el escándalo apareciendo juntos o está solamente pensando en el marketing del restaurante. Pero creo que la digndidad y el amor propio vale mucho más que tratar de conservar las apariencias”.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados juntos luego del ampay al futbolista. (Instagram)

Finalmente, la presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’ le advirtió a Ale Venturo que no era correcto ignorar las polémicas imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’ porque “si lo pasa por agua caliente, no será la última vez” que su actual pareja decida sacar los pies del plato.

“Estas cosas no se perdonan, no se disculpan. O por lo menos, este hombre tendría que volver a ganarse tu confianza. Él decidió ir perrear y besuquear a alguien teniendo un compromiso, y si tú decides eso eres responsable por las consecuencias. Y nosotras, las mujeres, hacemos pagar eso para que no vuelvan a hacer lo suyo”, sostuvo.

Magaly arremetió contra Rodrigo Cuba

A diferencia de la edición anterior, la ‘Urraca’ se tomó más tiempo en su último programa para cuestionar el comportamiento de Rodrigo Cuba, quien asistió a una juerga en Piura para bailar y besar en el cuello a una jovencita que no era Ale Venturo. Incluso, testigos afirman que ambos ingresaron a un vehículo luego de la ‘juerga’ para tener más “privacidad”.

“El hecho de que él se fuera a una fiesta, que bailara de una manera tan coquetona y poniéndole la boca en el cuello a esta mujer, me parece una gran falta de respeto, así él diga que no se acostó con esta mujer. La falta de respeto y la traición ya está allí. Tiene una pareja, no puede estar besuqueando a mujeres en fiestas porque no es un hombre soltero. Parece que su nivel de compromiso no es fuerte. Él tomó la decisión de ir a la fiesta”, expresó Medina.

Magaly Medina habló sobre el sonado ampay al 'Gato' Cuba.

¿Por qué Ale Venturo habría perdonado al ‘Gato’?

Según información que difundió ‘Amor y Fuego’, Ale Venturo y Rodrigo Cuba se dieron una nueva oportunidad en el amor gracias a la intervención de Ysmena Piedra, madre del deportista, quien le habría pedido a la rubia empresaria que perdone el bochornoso comportamiento de su hijo.

“De buena fuente sabes quién ha sido la mediadora. La mamá del ‘Gato’ anoche (04 de octubre) estuvo con Ale Venturo. Seguro le dijo: ‘Yo perdono a tu hijo, pero él va a mi inauguración’. Que fuerte me parece eso”, dijo Rodrigo González en un inicio.

Más adelante, el conductor de espectáculos volvió a mencionar que la progenitora de Rodrigo Cuba ha sido la encargada de que Venturo decida reconciliarse con el futbolista. “Según nos informan, la mamá del ‘Gato’ parece que ayer (04 de octubre) ha interferido para que su hijo sea perdonado. Que le de una vida más a su gato y parece que lo ha conseguido”, acotó.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo esperan su primer hijo. (Instagram)

