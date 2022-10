Carlos Compagnucci no se mostró preocupado por las posibles bajas para Universitario vs Sporting Cristal

Carlos Compagnucci no se mostró preocupado por las posibles bajas para enfrentar a Sporting Cristal.

Universitario de Deportes goleó 3-0 a Carlos A. Mannucci con tantos de Piero Guzmán, Hernán Novick y Piero Quispe, no obstante, podría perder hasta dos jugadores de cara al choque crucial con Sporting Cristal. El técnico Carlos Compagnucci no se mostró muy preocupado en cuanto a eso, pues considera que cuenta con variantes dentro de su plantel.

La ausencia confirmada es la de Nelson Cabanillas. El lateral izquierdo se dejó mostrar la tercera cartulina amarilla sobre el final del compromiso y quedó suspendido para el partido con el club rímense. El zurdo se llevó muchos comentarios negativos en redes sociales, debido a que señalan que quiso hacer tiempo y por eso fue amonestado.

El suplente habitual de Cabanillas es Iván Santillán, quien tampoco podría estar apto para enfrentar a los ‘celestes’. ¿Por qué? Según el entrenador Carlos Compagnucci, el defensor no viene entrenando desde hace dos semanas por unas molestias.

El DT ‘crema’ no descartó a Alberto Quintero, el cual salió lesionado en la victoria sobre Carlos A. Mannucci. “Tuvo una pequeña contractura, no se sintió cómodo para seguir, no es necesario arriesgar para que le pasa algo grave, decidimos que pare. Ahora esperaremos como evoluciona para el próximo partido”, comentó el estratega argentino.

Las posibles bajas no llenan de preocupación a Compagnucci a días de Universitario vs Sporting Cristal. “Confío en que al que le toque jugar lo va a hacer bien, el grupo está preparado y buscaremos soluciones para reemplazarlo, así como lo hemos hecho en otro momento. Lógicamente me gustaría tener a todo el plantel para ese partido”, señaló en conferencia de prensa.

Posibles reemplazos en la ‘U’

Ante las faltas de Cabanillas y Santillán, el nombre que suena más fuerte para cubrir la posición de lateral izquierdo es el de Nelinho Quina. La ‘Moto’ no estuvo ante Mannucci por suspensión y podría reaparecer contra Cristal.

Por otro lado, si ‘Chiquitín’ no llega al domingo, el primero para asumir ese puesto es Rodrigo Vilca y otra posibilidad es Luis Urruti. No obstante, Compagnucci podría cambiar de esquema e incluir en el once titular a Hernán Novick y Piero Quispe ante la vuelta de Jordan Guivin en el mediocampo.

Compagnucci analizó a Sporting Cristal

El estratega ‘gaucho’ declaró que no sabe si será una final con Sporting Cristal, pero, mirando las posiciones en el Torneo Clausura, claramente Universitario necesita la victoria. Eso sí, aseguró que van a pelear el campeonato hasta el último. “No debe ser fácil para los otros equipos saber que la ‘U’ está a la expectativa”, agregó.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo que no solamente en este torneo, sino en el anterior ha hecho una buena campaña, tiene un entrenador que hace mucho tiempo está y eso es una ventaja, yo lo considero uno de los mejores del torneo, pero este tipo de partido no tiene mucho que ver como llegamos”, concluyó.

Universitario vs Cristal

Universitario de Deportes chocará con Sporting Cristal este domingo 9 de octubre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Nacional, el cual lucirá abarrotado, pues se autorizó la presencia de ambas hinchadas.

Será un gran partido por el presente de ambos clubes. Los ‘celestes’ ganaron 1-0 a Ayacucho FC con un gol de Joffre Escobar al último minuto y ya le sacaron tres puntos a su máximo perseguidor, Atlético Grau. Por su parte, la ‘U’ hizo su tarea y venció 3-0 a Carlos A. Mannucci en casa y se ubican terceros a cuatro puntos del conjunto ‘bajopontino’.

Es decir, en caso los ‘merengues’ ganen acortarán su distancia a una unidad, mientras que si los ‘cerverceros’ consiguen un triunfo en el coloso José Díaz estarán a un paso de coronarse ganadores del Clausura y habrán dejado fuera de la pelea al equipo de Compagnucci.

DATO: La última vez que Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron en el Nacional, terminó con un empate 2-2.

