Daniel Urresti acepta derrota electoral: “Es muy difícil que se revierta la tendencia”

Daniel Urresti fue denunciado 6 veces mientras ocupaba cargos públicos. (Andina)

El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, reconoció esta mañana su derrota en estas Elecciones Municipales y Regionales 2022 y manifestó que va a esperar el 100% del conteo de la ONPE y respetar estrictamente lo que diga la institución electoral, que de acuerdo al total de las actas procesadas mantiene a Rafael López Aliaga como virtual ganador con el 26.28%, mientras que el exministro del Interior quedó muy cerca con 25.37%.

“A estas alturas, por las experiencias, es muy difícil que revierta la tendencia, pero nos queremos pegar a las formas”, reconoció Urresti en declaraciones a la prensa desde su vivienda en La Molina.

“Nosotros más que esperar el resultado al 100%, no vamos a hacer ningún reclamo, vamos a respetar lo que la ONPE indique. El resultado del 100% es totalmente valedero para el partido y para mí en particular”, agregó el candidato.

Sobre una posible sanción del Jurado Nacional de Elecciones en su contra por haber infringido las normas electorales, Urresti sostuvo que “como siempre me pondré en manos de lo que determina, considero que no he enfringido la norma, pero si así fuera estaré dispuesto a colaborar con la justicia”.

Asimismo, manifestó que cree en los resultados que está dando la ONPE, pero que es tiempo que todos creamos en las instituciones y fortalecerlas, “porque si ponemos en duda nosotros mismos estamos minándolas”.

Noticia en desarrollo...

