Virtual alcalde de Trujillo no cree en César Acuña: “Dudo que los ciudadanos hayan votado de corazón”

César Fernández, virtual alcalde de Trujillo, agradeció a los ciudadanos por darle su voto y confianza en estas elecciones regionales y municipales que se realizó el pasado 2 de octubre. El candidato por el partido Somos Perú se mostró muy optimista por las nuevas obras que realizará en la “Ciudad de la eterna primavera”.

“Le agradezco a ellos por haberme hecho alcalde, porque hicimos una campaña en la que se presentaron mis obras y la población ha podido difundir entre sus familiares, clientes o taxistas, qué es Moche, quién lo representa y puede repetirlo en Trujillo”, expresó para radio Exitosa.

Como se recuerda, César Fernández reactivó la economía del distrito de Moche colocando los famosos “huacos eróticos”, a fin de que la población pueda ir a tomarse fotos, conocer más de la localidad y así darles la oportunidad a los artesanos de ofrecer sus productos, luego de ser golpeados por la llegada de la pandemia.

El virtual burgomaestre hasta el momento encabeza la lista de ganadores, obteniendo el 35.089 %, según los resultados que ha lanzado la ONPE de manera oficial.

César Fernández, el polémico alcalde de los huacos eróticos de Moche, será el nuevo alcalde de Trujillo

No tiene buena relación con César Acuña.

En declaraciones con el mencionado medio de comunicación, César Fernández contó que no tiene una buena relación con el virtual gobernador de La Libertad, César Acuña, e incluso aseguró que “duda” cómo logró alcanzar el cargo en estos comicios electorales.

“No sé cómo ha ganado en primera vuelta, César Acuña. Dudo que los ciudadanos hayan votado de corazón, pero al margen de eso, le he extendido la mano para trabajar como debe ser; sin embargo, lo que ha dicho el señor es que se va a dedicar a hacer postas, a su vez, le quiere dar un millón de soles a cada distrito del departamento, que son 83. ¿Él es el Ministerio de Economía y Finanzas?”, dijo.

Sobre una posible reunión con el presidente Pedro Castillo, Fernández mencionó que si la convocatoria es para hablar sobre temas necesarios e importantes iría, pero para una felicitación, él no necesita de eso porque el “Perú está para cosas serias”.

“Quiero ir, pero siempre y cuando salga en la agenda, no voy solo para que me feliciten, para eso no estamos (…) El Perú está para cosas serias, no para ceremonias protocolares que no nos llevan a nada”, indicó.

César Fernández, el polémico alcalde de los huacos eróticos de Moche, será el nuevo alcalde de Trujillo. (Composición)

López Aliaga no se reunirá con Castillo

Como se recuerda, el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también se refirió sobre una reunión con el mandatario. En el caso del líder de Renovación Popular se negó rotundamente de poder dialogar con el jefe de Estado.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó.

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima.

Según el reporte de la ONPE de las 8:12 horas de este martes 4 de octubre y con el 97.595% de actas contabilizadas (100 % de actas procesadas), Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, logra un 26.287 % de votos válidos (1′373,774 votos) y Daniel Urresti, de Podemos Perú, obtiene el 25.379% de votos válidos (1′326,296 votos).

